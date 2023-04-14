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【口罩小姐】翠兒狂迷自言自語似足《幻愛》　Twiggy被當情人飽受困擾【多圖】

娛樂 19:22 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

曾參選口罩小姐的翠兒（Twiggy）遇過《幻愛》式經歷。

由周冠威執導、劉俊謙和蔡思韵主演的港產片《幻愛》講述男主角被幻覺纏繞，譜出一段疑幻似真的戀情。

曾參選「口罩小姐」的歌手兼模特兒翠兒（Twiggy）有被狂迷當成女友，而且她在未有回覆對方的情況下，狂迷仍不斷私訊她「聊天」，狂迷追星例子令人聯想起曾登上A1頭條、癡戀過劉德華的粉絲楊麗娟。

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狂迷自言自語

KOL翠兒常到處Busking及於活動上演唱，再加上曾參選ViuTV舉辦的《尾二一屆口罩小姐選舉》而逐漸增加知名度，亦吸引不少粉絲追隨。

隨着粉絲數量愈來愈多，一名狂名小白（化名）經常私訊翠兒欲跟她聊天，不過由於他的說話內容很奇怪，令翠兒未能作出回應。

小白曾問：「點樣可以好似你呢幅圖咁？」在翠兒未有回覆下續說：「原來用手拉就可以。」

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狂迷無故示愛

小白會自動對號入座，將翠兒在IG帖文或Story內談過的事情當成是跟自己有關，將翠兒當成是自己的女友，經常私訊她「聊天」。

小白試過無故向她示愛：「Love you, can you be my girlfriend」他又曾謂：「淨係同你一個有dm。」

然而，翠兒雖然未有對他的私訊作出回應，不過小白亦會繼續跟空氣說話，更將自己的IG Bio轉成跟翠兒一樣的emoji。

為免小白繼續將自己當成是女友及在二人的對話框內自言自語，翠兒回覆小白，「如果你繼續係咁，我諗我之後可能都會封鎖咗你。」

公路煙花（Highway Fireworks）。（IG圖片）

夾Band出歌

能歌善舞的翠兒與炎明熹（Gigi）為同屆練習生，她曾跟曾比特及其女友學唱歌，她不時會於餐廳及商場內演唱，亦會偶爾於街頭Busking。

翠兒（Vocal）與Jimmy（作曲、編曲、琴手）、Kan（結他手）、阿祺（Bass手）和皮蛋（詞人）夾Band組成公路煙花（Highway Fireworks），團隊希望作品能夠成為矚目的驚喜，讓來去匆匆如公路乘客的聽眾一見即可鍾情。

公路煙花即將推出首支歌曲《無妨》，風格為J-rock，藉此表達一種不受旁人左右、堅執於自己且一往無前的青春。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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