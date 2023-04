【口罩小姐】翠兒狂迷自言自語似足《幻愛》　Twiggy被當情人飽受困擾【多圖】

▲ 曾參選口罩小姐的翠兒(Twiggy)遇過《幻愛》式經歷。

由周冠威執導、劉俊謙和蔡思韵主演的港產片《幻愛》講述男主角被幻覺纏繞,譜出一段疑幻似真的戀情。

曾參選「口罩小姐」的歌手兼模特兒翠兒(Twiggy)有被狂迷當成女友,而且她在未有回覆對方的情況下,狂迷仍不斷私訊她「聊天」,狂迷追星例子令人聯想起曾登上A1頭條、癡戀過劉德華的粉絲楊麗娟。

狂迷自言自語

KOL翠兒常到處Busking及於活動上演唱,再加上曾參選ViuTV舉辦的《尾二一屆口罩小姐選舉》而逐漸增加知名度,亦吸引不少粉絲追隨。

隨着粉絲數量愈來愈多,一名狂名小白(化名)經常私訊翠兒欲跟她聊天,不過由於他的說話內容很奇怪,令翠兒未能作出回應。

小白曾問:「點樣可以好似你呢幅圖咁?」在翠兒未有回覆下續說:「原來用手拉就可以。」

狂迷無故示愛

小白會自動對號入座,將翠兒在IG帖文或Story內談過的事情當成是跟自己有關,將翠兒當成是自己的女友,經常私訊她「聊天」。

小白試過無故向她示愛:「Love you, can you be my girlfriend」他又曾謂:「淨係同你一個有dm。」

然而,翠兒雖然未有對他的私訊作出回應,不過小白亦會繼續跟空氣說話,更將自己的IG Bio轉成跟翠兒一樣的emoji。

為免小白繼續將自己當成是女友及在二人的對話框內自言自語,翠兒回覆小白,「如果你繼續係咁,我諗我之後可能都會封鎖咗你。」

夾Band出歌

能歌善舞的翠兒與炎明熹(Gigi)為同屆練習生,她曾跟曾比特及其女友學唱歌,她不時會於餐廳及商場內演唱,亦會偶爾於街頭Busking。

翠兒(Vocal)與Jimmy(作曲、編曲、琴手)、Kan(結他手)、阿祺(Bass手)和皮蛋(詞人)夾Band組成公路煙花(Highway Fireworks),團隊希望作品能夠成為矚目的驚喜,讓來去匆匆如公路乘客的聽眾一見即可鍾情。

公路煙花即將推出首支歌曲《無妨》,風格為J-rock,藉此表達一種不受旁人左右、堅執於自己且一往無前的青春。

