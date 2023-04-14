【職場增值】 前空姐變身沙特王室機隊服務顧問　要熟走位不能隨便跟王室成員說話

▲ 潘美珊（Jessie）從空姐成為沙特阿拉伯王室機隊服務顧問，其成功之道是要跳出舒適圈，把握所有機會及擁抱挑戰才會有成果。

「以前沙特阿拉伯（Saudi Arabia）被稱為神秘的國度，自4年前國家開放，發展旅遊業及提升女性權益，希望世界了解阿拉伯文化。」現於沙特阿拉伯工作的香港人潘美珊（Jessie）娓娓道來。

她走進這個曾經充滿神秘色彩的國家，原來有一個重要任務——為沙特阿拉伯王室機隊提供顧問服務。曾是空姐的Jessie能擔起此重任，除了憑着她從事私人飛機公司的亮麗履歷外，亦因她樂於接受挑戰的個性。「機會來到時必需要把握，要跳出Comfort Zone擁抱挑戰才會有成果。」

從小「我的志願」是做空姐的Jessie，在英國大學修讀酒店管理課程，畢業後便加入國泰航空成為空姐。在國泰工作7年，由最初做經濟艙升做商務艙，最後服務頭等艙客人，隨後轉職做培訓工作。

Jessie說：「我負責的『安全及緊急程序培訓』，有次我跟另一位導師教導空姐，如何由飛機滑梯滑下再跳入水中做拯救。當時另一位導師忽然叫我示範，其實我很怕水，毫無心理準備，但自覺不能在學員面前退縮，於是硬着頭皮做，在水底我驚到喊出來，上水時卻要扮作鎮定及講解，真的很難忘。」

▲ Jessie自言在二十多年的飛行生涯中，讓她大開眼界並獲益良多。(被訪者提供)

後來，她轉職到香港的私人飛機公司，是半島酒店集團的姊妹公司，於是她經常在半島酒店做培訓，包括酒店餐廳經理教授待客之道及餐飲服務等。

她自言做私人飛機好處是有無限的資源，而且每次都面對不同客人，要為他們Tailor-made私人服務。「我們要跟客人的秘書溝通，了解客人喜好作準備。」Jessie自言遇過香港所有的富商，當獲這些貴賓讚賞時，她便有很大滿足感。Jessie在私人飛機公司工作7年，由入職的空中服務員晉升為客艙服務部總經理，發展順利。

回港創業被沙特王室選中

因表現理想，她被獵頭公司挖角到北京，在當時一間全亞洲最大的私人飛機管理公司工作。當時已成為服務總監的她，不時要主持重大會議。「公司的管理層都是4、50歲的男性，我是女性及年紀較輕，起初主持會議時緊張得手騰腳震，後來才慢慢習慣起來。」

▲ 她在沙特阿拉伯跟當地人合作，相當愉快。(被訪者提供)

在北京工作兩年便決定回港，因有一個新計劃。「我有多年航空工作經驗及具有人脈，加上香港私人飛機服務顧問公司的數量不多，我覺得市場會有發展，便決定創業。」

2017年Jessie成立Oriental Signature Hospitality Consultancy Group，主要業務是為私人飛機、遊艇及高級會所，提供顧問服務及培訓工作。「其實就像一間航空公司的縮影，但私人飛機的規模較細，我會為飛機上選擇用甚麼餐具、咕臣顏色等，以及機上要有幾多位職員，還同時會培訓空姐，如儀容及禮儀的訓練。」公司開業以來都有不少大企業客戶，包括馬來西亞雲頂賭場及多間國內大型機構。

疫情下航空業受打擊，Jessie公司無疑受到一定的影響，在2020年卻出現新機遇，她被邀成為沙特阿拉伯王室機隊服務顧問。「他們選中我真有點意料不及，可能是我公司在行業的聲名不錯，而且又曾為多間國際企業提供服務。當我收到這offer時很快便答應，因這機會可遇不可求。」

於是，她把工作陣地搬到沙特阿拉伯，首個任務便要了解中東的職場文化。「他們跟日本人的性格有點相似，不會公開講自己的想法，無論喜歡或不喜歡都不會表達，所以要了解對方是一個挑戰，如果以香港人慣用的直腸直肚表達方法絕對行不通，我惟有透過觀察、聆聽及調整心態，慢慢才可融入當地的辦公室文化。」Jessie為王室提供的顧問服務，是由王室成員上機到落機的整個流程，包括鋪上甚麼顏色地毯及餐飲等。

▲ 由於服務王室人員，Jessie在培訓空姐課程中會額外加入一些規條，包括王室外訪到達機場，會有很多傳媒拍照，當機艙門開啟時，空姐要懂得避開鏡頭。(被訪者提供)

懂王室禮儀不能有差池

面對尊貴的王室成員，亦必需要懂得王室的禮儀。「不能隨便跟他們說話，亦要留心不要胡亂行及走錯位，因他們身邊的Bodyguard會很緊張，懷疑你心懷不軌，故此空姐不能有任何出錯，必需要留意細節。」

另外會因保安理由，Jessie有時不知飛行時間及目的地。「他們只會吩咐你到機場等，要隨時候命，記得有次王室成員要到歐洲一個國家跟總統晚宴，其實傳媒已率先報道晚宴在晚上7時，但我們下午3時已要機上等侯，等了多個小時才起飛。」

服務了沙特王室兩年多，Jessie自言有不少難忘事。「我認人的能力很差，王室成員多數穿白袍，加上疫情期間戴上口罩，故此很難辨認。當他們上機後會除去帽子及罩袍（Bisht），便交由我們保管，為了易於識別，我會在紙上畫下他們的特徵，如帶眼鏡及鬍鬚等，方便提醒自己。」

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另外每年狩獵的季節，都會出現她形容很震撼的場面。「王室成員會帶獵鷹去打獵，有時會多達60隻，牠們跟訓練員一起乘坐王室隨從專機，在機艙上望見一排排的獵鷹，每隻都眼光凌厲，場面好澎湃。」

Jessie由民航機做到私人飛機，現在更成為機隊服務顧問，職場上發展理想，她認為必需要把握機會。「我自己好怕水，當年在國泰做導師要考取拯溺銅章，我成功克服怕水的弱點。在北京工作時上司要我同時管理遊艇部，其實我很易暈船浪，但我都沒有抗拒接受這個任務。如果一直不敢接觸自己抗拒或害怕的事，只停留在安全的舒適區裏便不會有收穫，所以當有機會出現時，不妨放膽嘗試，雖然可能會面對很多挑戰，但只要擁抱挑戰才會有成果。」

記者：招美寶