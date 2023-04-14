【運動傷患】打欖球致肩關節脫臼甩完再甩　骨科醫生講解球類運動常見傷患

▲ 復健過程亦有助預防關節僵硬。（iStock圖片）

香港復常後，不少大型國際賽事回歸，剛過去的香港國際七人欖球賽便掀起激烈氣氛，單車節、龍舟賽亦將接踵而來。運動可強身健體，但如有不慎便會造成傷患。例如膊頭甩骹（肩關節脫臼），是身體接觸運動如欖球、籃球和足球的常見傷患；行動不便的長者如果跌倒撞傷膊頭，亦有機會甩骹。

肩關節脫臼手尾比較長，一旦脫臼，即使復位，但由於關節附近的軟組織、肌肉可能已經受損、韌帶鬆弛，甚至骨折，令關節變得不穩定，將來很大機會甩完再甩。

香港港安醫院（司徒拔道）骨科及康復治療醫務主管莫華康醫生指出，有一位經常打欖球和遠足的三十餘歲的女士，多年前，因意外導致左肩關節脫臼。其後肩關節即使已復位，脫臼仍然經常發生，難以繼續打欖球。因此，她接受手術修補肩關節盂唇，現正在康復中；再經過物理治療，肩膀逐漸變得穩定，未來可重拾運動的樂趣。

另外，籃球和足球運動員也是肩關節脫臼的高危者，因為球員經常互相碰撞，尤其是足球龍門，經常瞓身攔截，肩關節很容易受傷。

▲ 需要身體接觸的運動如欖球、籃球，運動員常會出現肩關節脫臼的傷患。（資料圖片）

一旦脫臼經常復發

肩關節就像人偶模型，肩球嵌入肩窩中，如受到撞擊很容易脫臼。莫醫生指，有些患者不是完全脫臼（Dislocation），而是處於半脫臼（Subluxation）狀態。無論是前者還是後者，脫臼可引起劇烈的痛楚，手臂出現腫脹或瘀傷，患者的手臂就像被鎖住一樣，無法動彈，肩膀亦有可能出現明顯變形或錯位。

有些患者有脫臼的經驗，會自行將肩關節復位。不過我不建議這樣做，因為肩關節脫臼也許會出現後遺症，由於關節內的軟組織可能已經受損，會變得不穩定，脫臼有機會再度發生。

關節鏡手術修補傷患

他表示，一旦出現肩關節脫臼，應盡快求醫。為了減輕患者痛楚，避免傷勢惡化。看醫生前，可於患者手臂和胸部中間置入柔軟的物料如毛巾加以支撑，然後利用三角布、頸巾之類造成簡單的吊帶，手臂固定於胸前。

▲ 莫華康醫生提醒大眾，一旦出現肩關節脫臼，應盡快求醫。（iStock圖片）

醫生一般會處方止痛藥，讓傷患慢慢自行癒合。但如果肩關節脫臼經常復發，便要考慮手術。

莫醫生續稱，現時亦可使用關節鏡進行微創手術，過程中，醫生會為患者切除受損的關節組織，以及進行修補。由於手術的傷口較細，復元亦較快。患者在術後的4至6星期，一般需要戴上吊帶固定傷患，並且接受6至8星期的物理治療，幫助恢復關節的活動能力，大部分的患者於手術後都可回復正常生活。

RICE 即時紓緩

運動時，無論是哪一種傷患，最緊要是立即治理。如果是撞傷、扭傷、骨折等情況，可立即施行RICE紓緩痛楚。RICE代表：

R-Rest：休息並保護受傷或疼痛的部位。

I-Ice冰敷：以毛巾包裹冰塊敷患處，減少患處腫脹。冰敷時間約10至20分鐘，每天3次或以上。48至72小時後，如果腫脹消失，則可熱敷疼痛部位。

C-Compression壓迫：用彈性繃帶包裹患處有助減少腫脹，但不要包得太緊，會適得其反。

E-Elevation抬高患處：抬高受傷或疼痛的部位，保持高於患者的心臟水平，可減少腫脹。

▲ 香港港安醫院（司徒拔道）骨科及康復治療醫務主管莫華康醫生。（i訪者提供）

物理治療加速康復

在肩關節傷患穩定後，莫醫生建議在物理治療師的指導下，做一些溫和的鍛練，有助保持肩膀的活動能力，亦可預防關節僵硬或肩周炎。

脫臼後幾天，患者便可在醫護人員指導下，開始簡單的靜態運動。這些相對溫和的動作，可讓受損的軟組織慢慢癒合之餘，亦有助恢復肩膀的活動能力。

當肩關節穩定後，便可做一些肩部伸展和強化運動，重點是時間短而頻密，當肩膀愈來愈有力，便可以逐漸增加強度和次數。

記者：李越樺