【深港教育】嶺大與深圳人力資源局合作　提供大灣區實習機會予青年

▲ 嶺南大學與深圳市寶安區人力資源局舉辦「大灣區深圳寶安區實習計劃宣講會」及「深港青年人才培養實踐基地」合作框架協議簽署暨掛牌儀式。（大會提供）

嶺南大學和深圳市寶安區人力資源局合作，設立深港青年人才培養實踐基地，鼓勵和協助大專院校學生到大灣區就業及創業。今（14日）舉辦有關計劃宣講會和「深港青年人才培養實踐基地」合作框架協議簽署暨掛牌儀式。

出席的嶺大協理副校長（學生事務）李東輝指，實習對於大學生來說，是從院校過渡到職場的一個里程，亦是把知識轉移到實戰的重要經歷。而粵港澳大灣區建設將為港澳帶來更多發展機會，為青年學生提供更多的創業和就業機會。

計劃中的實習機構包括政府部門、國企、央企、民營企業等，範疇涵蓋行政、項目策劃、會計、財務、人力資源、公關等專業，就讀不同學科的同學均有機會參與。

根據合作框架協議，深圳市寶安人力資源局會為嶺大提供香港青年在粵港澳大灣區，就業創業的相關政策宣講解讀和針對性服務。透過促進香港青年與寶安區優質實習就業機會、創業資源供需對接，鼓勵支持和引導香港青年在寶安區紮根發展。

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責任編輯：李梓𨭎