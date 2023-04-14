【中年好聲音】支嚳儀以唱歌肯定自我價值　不恨做闊太夢想做成功商家

▲ 支嚳儀覺得入到十強已經當贏。

今天大家對支嚳儀的認識，是TVB《中年好聲音》七強之一，但原來她從小的夢想不是做歌手，而是創業。「我在全球華人新秀歌唱大賽被問及自己最大的夢想是，其他人都是答歌手及明星，而我則是想成為成功的商家。」

因此，支嚳儀也希望大家除了對她的歌藝作出批評外，也對她2018年創業的BB——Bakebe多多支持。

當年2010年支嚳儀（以謝穎之名）參加全球華人新秀歌唱大賽只是廿出頭，就快大學畢業，她形容自己臨場不專注。「我唱《Mercy》好怯場，喉嚨未放鬆，所以希望在《中年好聲音》唱一個不緊張的版本。」

▲ （攝影：黃建輝）

喜歡唱歌的支嚳儀，自言一直沒有拜師學藝，只是受喜歡唱K的母親及外公感染。「徐小鳳、蔡琴，媽咪都會唱，她是磁性的中低音，更會追上潮流唱蕭亞軒、張惠妺。她喜歡唱快歌，Disco歌都會唱。」

今次參加比賽，她才開始跟韋綺姍學習唱歌技巧。「以前唱歌無用腦，現在是有意識地唱歌，有基本知識。」

她十三、四歲一個人去了美國讀書，雖然得到牧師的照顧，宿舍同房也是台灣人，但仍然感覺寂寞迷茫，所以靠唱歌自娛。當年會唱蔡伊林、蕭亞軒，還有Beyonce、Alicia Keys、Mariah Carey等，都是她的最愛。「聽Mariah Carey的歌好像發現新大陸，我很喜歡她的《Hero》，在當時一個人失意，沒有家人陪伴下給我力量。」

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《愛情陷阱》多謝譚校長

唱歌是支嚳儀一直以來的興趣，但30多年來無一個指引，甚麼曲風適合自己。「之前我參加全球華人新秀歌唱大賽，唱4首歌，只是快速閃過。但今次不同，有專業的導師及評判，深入教我們。每一個歌手知道自己優點是一件好事，但更加要知道自己的缺點在那裏。透過《中年好聲音》，我可以全方位看到自己，唱那些歌會比較突出。」

她正是因為看過炎明熹在《聲夢傳奇》的演出，見到如何造星才參加《中年好聲音》。「我第一次聽她唱《守望麥田》便覺得很震撼，很喜歡她的唱功，而唱《愛情陷阱》也希望用她的版本。」

▲ 獲得譚校長的讚賞，當然要與他合照。（圖片：被訪者提供）

她很感激譚校長（譚詠麟）有一首可以千變萬化怎樣玩都得的歌曲。「因為Donald Pak幫我重新編曲，加入R&B，很興奮又頭痛，因為全新感覺，很難借鏡。我找JW老師問轉音，又找韋綺姍問情感，上台前一日還在構思如何演繹。」

支嚳儀的版本是一首怨曲，她構想是一個女人被抛棄、被玩弄後不得釋放，幽怨地自言自語。「我自己在中文歌詞旁邊寫了一些英文，express我對首歌的感覺。後來想：加少許英文歌詞，會是怎樣？便自己第一次作詞，加了You trap me in your love over and over again.」

歌手要娛樂觀眾便要接受批評

參加《中年好聲音》，支嚳儀也獲得不少人的認同。像有一段時間走在街上，會有人叫她Mercy；唱完《愛情陷阱》一鳴驚人，大家又會叫她「愛情陷阱」；但更多是大家都對她的闊太生活好奇。

我是一個不能停下來的人，扮靚high tea不是我追求的生活，我想有個角色被需要，就好像囝囝需要我，客人需要這個地方（Bakebe），這樣自己有存在的價值。

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她愛唱歌，也明白做歌手也要娛樂觀眾，讓人發洩。「其實大個了就知道自己衰在那，又或者邊度好，最致命是自己不知衰甚麼，又或者是看得自己太重要，那有負面衝擊時便恍然大悟，出現情緒波動。其實每一首歌都可能有兩極的批評，我重視怎樣進步多過一下子被打沉。」

支嚳儀曾經因為《愛情陷阱》而獲得91高分及MVP（Most Valuable Player），但也試過因《頭髮亂了》得到極低分（77分）險些出局，哪她有沒有信心勝出比賽呢？

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「其實留低那10強已經全部贏晒。我是做甜品，覺得大家好似不同的蛋糕——拿破崙、芝士蛋糕、千層蛋糕，而拿破崙不一定是最好的，因為大家都各有特質；而我會形容自己是心太軟。我是一個熱情的人，一打開我的心房，就好像lava（火山岩漿）般，熱情、甜度都會湧出來。」

自己品牌：一站式自助烘焙店

本身在大學讀商業及營銷的支嚳儀，也取得鑽石鑑定文憑，但母親的教誨是不要一畢業便去創業，而是要去不同公司爭取經驗，於是支嚳儀曾在珠寶公司工作，但因為愈了解反而沒有投身珠寶行業。

「我是一個求知慾強的人，與我同齡的人可能已入了大公司或者已升到某個高層，但我卻仍然在不同行業蜻蜓點水，嘗試可以做甚麼。」

她曾經在Now TV旗下一個亞洲聯合衛視（unb）的《香港範》節目做了兩年主持。「因為我想知一個show如何營運？如何賺錢？便跟製片說不如讓我參與下他們的工作，而不只是讀稿而已。」

而因為這好奇心，可以幫到支嚳儀後來創立自己的品牌Bakebe，一間提供所有食材讓你製作蛋糕的地方。「感激電視台經驗，我學識了剪片，一個人拍片剪片，不眠不休地創辦這個品牌。」

▲ 昔日在Now TV當主持，她還爭取了解幕後的製作工序。（圖片：被訪者提供）

自問不是專業廚師的支嚳儀，看準只是儲夠人才可以開班的DIY課程，彈性實在太低了，於是和專業廚師合作，如果只是20個步驟，她便將它拆細成200個步驟，成為她所說的——Everyone can bake like a pro，因為是像媽媽教BB行路般，逐步逐步教，就算不入廚房的人都變成蛋糕達人。

樂觀性格不怕抄襲

不過，支嚳儀的想法卻換來抄襲，但天生樂觀的她會這樣看：「因為當時來說是非常新的model，有人抄襲幫我做marketing試水溫仲好。而成個蛋糕款式抄，不緊要，名牌也有人抄，Chanel也有Channel啦！代表我是market leader。」但她深信核心的服務是難以抄襲的。

▲ （攝影：黃建輝）

第一間Bakebe是開在金鐘，而尖沙咀及銅鑼灣是受商場邀請開設。支嚳儀不急於像對手般開分店，而是利用店舖作為樣辦房讓加盟商參觀，她開業半年已定位做國際品牌，目標是以香港店作為管理及培訓，而在其他國家透過加盟商開分店。

「疫情下無得飛，而可以在馬來西亞開了一間，馬尼拉開了3間已經好感恩。人生一定有高高低低，不會永遠在高處，也不會永遠在谷底。我會形容創業及《中年好聲音》的旅程，就好像一個心電圖，如果追求平靜就死了不存在。我很願意接受崎嶇，創業帶給我強大的內心，接受任何衝擊，有很多的surprise，但令我人生好精采。」

疫情下收入歸零，但支嚳儀指她是看大方向的人，相信通關後一定會有報復性消費。「我們的目標是00後的人，不過通關後飛晒，我們不是唯一的選擇，所以要想多一些解決方案，如推出更多的新款式產品。」

她形容自己的事業是happy business，為客人創造美好的回憶，就好像情侶來拍拖製作蛋糕，又或者公司team building亦可。

記者：何小雲