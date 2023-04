【中年好聲音】支嚳儀以唱歌肯定自我價值　不恨做闊太夢想做成功商家

▲ 支嚳儀覺得入到十強已經當贏。

今天大家對支嚳儀的認識,是TVB《中年好聲音》七強之一,但原來她從小的夢想不是做歌手,而是創業。「我在全球華人新秀歌唱大賽被問及自己最大的夢想是,其他人都是答歌手及明星,而我則是想成為成功的商家。」

因此,支嚳儀也希望大家除了對她的歌藝作出批評外,也對她2018年創業的BB——Bakebe多多支持。

當年2010年支嚳儀(以謝穎之名)參加全球華人新秀歌唱大賽只是廿出頭,就快大學畢業,她形容自己臨場不專注。「我唱《Mercy》好怯場,喉嚨未放鬆,所以希望在《中年好聲音》唱一個不緊張的版本。」

喜歡唱歌的支嚳儀,自言一直沒有拜師學藝,只是受喜歡唱K的母親及外公感染。「徐小鳳、蔡琴,媽咪都會唱,她是磁性的中低音,更會追上潮流唱蕭亞軒、張惠妺。她喜歡唱快歌,Disco歌都會唱。」

今次參加比賽,她才開始跟韋綺姍學習唱歌技巧。「以前唱歌無用腦,現在是有意識地唱歌,有基本知識。」

她十三、四歲一個人去了美國讀書,雖然得到牧師的照顧,宿舍同房也是台灣人,但仍然感覺寂寞迷茫,所以靠唱歌自娛。當年會唱蔡伊林、蕭亞軒,還有Beyonce、Alicia Keys、Mariah Carey等,都是她的最愛。「聽Mariah Carey的歌好像發現新大陸,我很喜歡她的《Hero》,在當時一個人失意,沒有家人陪伴下給我力量。」

《愛情陷阱》多謝譚校長

唱歌是支嚳儀一直以來的興趣,但30多年來無一個指引,甚麼曲風適合自己。「之前我參加全球華人新秀歌唱大賽,唱4首歌,只是快速閃過。但今次不同,有專業的導師及評判,深入教我們。每一個歌手知道自己優點是一件好事,但更加要知道自己的缺點在那裏。透過《中年好聲音》,我可以全方位看到自己,唱那些歌會比較突出。」

她正是因為看過炎明熹在《聲夢傳奇》的演出,見到如何造星才參加《中年好聲音》。「我第一次聽她唱《守望麥田》便覺得很震撼,很喜歡她的唱功,而唱《愛情陷阱》也希望用她的版本。」

▲ 獲得譚校長的讚賞,當然要與他合照。(圖片:被訪者提供)

她很感激譚校長(譚詠麟)有一首可以千變萬化怎樣玩都得的歌曲。「因為Donald Pak幫我重新編曲,加入R&B,很興奮又頭痛,因為全新感覺,很難借鏡。我找JW老師問轉音,又找韋綺姍問情感,上台前一日還在構思如何演繹。」

支嚳儀的版本是一首怨曲,她構想是一個女人被抛棄、被玩弄後不得釋放,幽怨地自言自語。「我自己在中文歌詞旁邊寫了一些英文,express我對首歌的感覺。後來想:加少許英文歌詞,會是怎樣?便自己第一次作詞,加了You trap me in your love over and over again.」

歌手要娛樂觀眾便要接受批評

參加《中年好聲音》,支嚳儀也獲得不少人的認同。像有一段時間走在街上,會有人叫她Mercy;唱完《愛情陷阱》一鳴驚人,大家又會叫她「愛情陷阱」;但更多是大家都對她的闊太生活好奇。

我是一個不能停下來的人,扮靚high tea不是我追求的生活,我想有個角色被需要,就好像囝囝需要我,客人需要這個地方(Bakebe),這樣自己有存在的價值。

她愛唱歌,也明白做歌手也要娛樂觀眾,讓人發洩。「其實大個了就知道自己衰在那,又或者邊度好,最致命是自己不知衰甚麼,又或者是看得自己太重要,那有負面衝擊時便恍然大悟,出現情緒波動。其實每一首歌都可能有兩極的批評,我重視怎樣進步多過一下子被打沉。」

支嚳儀曾經因為《愛情陷阱》而獲得91高分及MVP(Most Valuable Player),但也試過因《頭髮亂了》得到極低分(77分)險些出局,哪她有沒有信心勝出比賽呢?

「其實留低那10強已經全部贏晒。我是做甜品,覺得大家好似不同的蛋糕——拿破崙、芝士蛋糕、千層蛋糕,而拿破崙不一定是最好的,因為大家都各有特質;而我會形容自己是心太軟。我是一個熱情的人,一打開我的心房,就好像lava(火山岩漿)般,熱情、甜度都會湧出來。」

自己品牌:一站式自助烘焙店

本身在大學讀商業及營銷的支嚳儀,也取得鑽石鑑定文憑,但母親的教誨是不要一畢業便去創業,而是要去不同公司爭取經驗,於是支嚳儀曾在珠寶公司工作,但因為愈了解反而沒有投身珠寶行業。

「我是一個求知慾強的人,與我同齡的人可能已入了大公司或者已升到某個高層,但我卻仍然在不同行業蜻蜓點水,嘗試可以做甚麼。」

她曾經在Now TV旗下一個亞洲聯合衛視(unb)的《香港範》節目做了兩年主持。「因為我想知一個show如何營運?如何賺錢?便跟製片說不如讓我參與下他們的工作,而不只是讀稿而已。」

而因為這好奇心,可以幫到支嚳儀後來創立自己的品牌Bakebe,一間提供所有食材讓你製作蛋糕的地方。「感激電視台經驗,我學識了剪片,一個人拍片剪片,不眠不休地創辦這個品牌。」

▲ 昔日在Now TV當主持,她還爭取了解幕後的製作工序。(圖片:被訪者提供)

自問不是專業廚師的支嚳儀,看準只是儲夠人才可以開班的DIY課程,彈性實在太低了,於是和專業廚師合作,如果只是20個步驟,她便將它拆細成200個步驟,成為她所說的——Everyone can bake like a pro,因為是像媽媽教BB行路般,逐步逐步教,就算不入廚房的人都變成蛋糕達人。

樂觀性格不怕抄襲

不過,支嚳儀的想法卻換來抄襲,但天生樂觀的她會這樣看:「因為當時來說是非常新的model,有人抄襲幫我做marketing試水溫仲好。而成個蛋糕款式抄,不緊要,名牌也有人抄,Chanel也有Channel啦!代表我是market leader。」但她深信核心的服務是難以抄襲的。

第一間Bakebe是開在金鐘,而尖沙咀及銅鑼灣是受商場邀請開設。支嚳儀不急於像對手般開分店,而是利用店舖作為樣辦房讓加盟商參觀,她開業半年已定位做國際品牌,目標是以香港店作為管理及培訓,而在其他國家透過加盟商開分店。

「疫情下無得飛,而可以在馬來西亞開了一間,馬尼拉開了3間已經好感恩。人生一定有高高低低,不會永遠在高處,也不會永遠在谷底。我會形容創業及《中年好聲音》的旅程,就好像一個心電圖,如果追求平靜就死了不存在。我很願意接受崎嶇,創業帶給我強大的內心,接受任何衝擊,有很多的surprise,但令我人生好精采。」

疫情下收入歸零,但支嚳儀指她是看大方向的人,相信通關後一定會有報復性消費。「我們的目標是00後的人,不過通關後飛晒,我們不是唯一的選擇,所以要想多一些解決方案,如推出更多的新款式產品。」

她形容自己的事業是happy business,為客人創造美好的回憶,就好像情侶來拍拖製作蛋糕,又或者公司team building亦可。

記者:何小雲