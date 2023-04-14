【消費券2023】2023春夏季熱賣護膚品推介　網購+感謝祭+品牌折扣優惠

▲ TOPick為你推介春夏季人氣護膚品牌及折扣優惠。

春夏交接，肌膚容易出現脫皮、紅腫等皮膚敏感問題。適逢政府派發消費券，加上Langham Beauty Fest S/S 2023折扣禮遇、Sasa網店大優惠及SOGO感謝祭推出一系列優惠，絕對是犒賞自己的好時機。

TOPick為你精選推介由沐浴露、洗臉乳、爽膚水、眼霜、精華至面膜等好物，滋潤肌膚之餘，更去斑及緊緻毛孔，回復彈力光澤的年輕肌。

最新影片推介

沐浴露

▲ 全新草本木香充滿著大自然韻味。(圖片由品牌提供)

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

ON: THE BODY皇牌水療磨砂沐浴露 600g /HK$69.9

蘊含多款美白保濕及豐富礦物質的死海鹽成分，沐浴磨砂2合1，沐浴同時溫和去角質。設有4款香味: 草本木香死海鹽磨砂、法國黑玫瑰死海鹽磨砂、喜馬拉雅山粉紅鹽磨砂及茉莉花死海鹽磨砂沐浴露。

UL·OS 樂·傲仕健膚沐浴液 500ml/HK$118

薄荷草本清香，清爽醒神，鎖水保濕不黏膩，具潔淨及殺菌功效，清除汗水體臭，潔膚健膚。

THREE –舒活沐浴露 300ml/HK$275

含葡萄柚果皮精油、茶樹精油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、梅果純露等，散發清涼豐郁香氣，洗後感覺舒暢，連手肘、膝蓋、腳跟等粗糙易生成角質的部分也變得細嫩光滑。SOGO套裝優惠包括: 平衡身體乳 100ml、平衡護手霜 50g、舒活洗手露 250ml、舒活沐浴露 300ml。

SOGO Thankful Week套裝優惠HK$952

洗臉乳

▲ Clé de Peau 鉑鑽柔膚潔面泡沫。(圖片由品牌提供)

UL·OS 樂·傲仕 潔面泡沫 100g/HK$88

蘊含10種草本精油成份，用後肌膚潤澤不繃緊。泡沫深入潔淨毛孔、溶解油脂、帶走污垢，適用於任何膚質。

SOFINA - 毛孔淨澈洗顔 30g/HK$160

洗顏啫喱採用獨有角栓清除技術，徹底潔淨毛孔内的角栓、污垢、皮脂，改善毛孔粗大問題。洗顏慕絲提升肌膚血管力，有助後續護膚品的吸收及上妝緊貼度。SOGO套裝包括: 毛孔淨澈重點洗顔啫喱 30g及瞬亮碳酸洗顏慕絲 30g。

SOGO Thankful Week套裝優惠HK$340

Clé de Peau 鉑鑽柔膚潔面泡沫 125ml/HK$480

配合超凡抗氧力的 覆盆子精華，溫和但徹底清除肌膚表層上的污垢及污染物，同時深層滋潤肌膚及提升肌膚細緻度，締造柔滑透亮膚質。

爽膚水/肌底液

▲ Origins靈芝菇菌抗逆健膚精華水(第四代)。 (圖片由品牌提供)

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Laneige 抗氧淨白肌底液 150ml/HK$340

蘊含94%超級莓果複合物及維他命，溫和去除角質並有助吸收後續護膚品。一抹解決膚色不均、透亮度、強化肌膚屏障等7大肌膚問題。SOGO套裝優惠包括抗氧淨白肌底液 150ml 及抗氧淨白肌底液 15ml x 5。

SOGO Thankful Week套裝優惠HK$340

Origins靈芝菇菌抗逆健膚精華水(第四代) 200ml/HK$370

升級配方更有效舒緩敏感泛紅徵狀，同時強化肌膚屏障，水嫩細緻肌膚，並幫助改善暗粒粉刺問題，任何膚質肌膚可用。

Sasa精選優惠 HK$135

LA MER海藍之謎醒膚水200ml/HK$850

蘊含La Mer專利的Deconstructed Waters™ 電荷水份子及豐富海洋成分，喚醒潔面後的肌膚，令肌膚散發淨透的健康神采。

Sasa精選優惠 HK$635

最新影片推介

眼霜

▲ SHISEIDO 資生堂 BENEFIANCE 深層滋養抗皺眼霜。 (圖片由品牌提供)

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Elizabeth Arden全新升級版時空彈力緊緻眼霜 15 ml/HK$500

蘊含多種高效護膚成分，包括四胜肽、煙醯胺、紅海藻、和雪絨花萃取，增加5倍補水成分分子釘(Ceramide)，補充皮膚流失的脂質及水分，加上採用極緻3D FIT配方，達到秒收緊、深補水及提輪廓三重緊緻效果。

SHISEIDO 資生堂 BENEFIANCE 深層滋養抗皺眼霜 15ml/HK$550

糅合全新抗皺成分水肽Aqua Peptide及昆布彈力複合物，有效令肌膚回復柔軟，深層滋養眼周肌膚，煥發年輕眼眸。SOGO套裝包括BENEIFANCE 深層滋養抗皺眼霜 15ml、BENEIFANCE 深層抗皺塑顏精華 5ml x 2、ULTIMUNE 皇牌免疫力精華 5ml、活膚補濕防禦健膚水 30ml x 2。

SOGO Thankful Week套裝優惠HK$550

ESTÉE LAUDER 升級新生活膚彈活眼霜 15ml/HK$595

糅合全新芙蓉花-8分子精萃及辣木精華的高效科技，能顯著改善眼周肌膚緊緻度及彈性，減輕浮腫及更立體提升眼周輪廓，並能改善眼瞼下垂、眼紋及黑眼圈，令明眸綻放動人睛采，更見年輕。SOGO套裝包括升級再生基因修護亮眼精萃 15ml、升級再生基因速救舒壓精華 5ml、升級新生活膚彈活眼霜 5ml、升級新生活膚全能柔膚水 15ml、升級新生活膚彈活輕盈面霜 15ml及全效深層保濕柔膚水 30ml。

SOGO Thankful Week套裝優惠 HK$680

精華

▲ SK-II煥新升級光蘊臻采煥亮精華。 (圖片由品牌提供)

SK-II煥新升級光蘊臻采煥亮精華 30mL /HK$ 1,200; 50mL/HK$1,800 ; 75mL/ $2,500

蘊含SK-II 經典傳奇成分PITERA™5的卓越抗氧化力量，加入獨有光蘊複合精粹6、專研SDL Pro及雪蓮提取精粹，更快更強幫助肌膚全面提亮膚色，多維度擊散黑色素，有效抗氧化，打造多維晶透光蘊美肌，煥發原生光芒。

崇光網店套裝優惠

LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶 115ml套裝 HK$1,950 (價值HK$3,493)

皇牌GÉNIFIQUE小黑瓶有效復原肌膚「微生態」，令肌膚再現嫩滑透亮，套裝包括: Génifique小黑瓶、眼霜、保濕啫喱霜等。

了解更多 Langham Beauty Fest優惠禮遇

XOVĒ白松露護膚體驗套裝 HK$900(價值HK$2,516)

由馬黎珈而（黎姿）女士創辦品牌，深受明星貴婦熱愛。套裝包裝有白松露賦活肌源修護液、透亮潔面泡沫及水凝舒緩面膜等，為肌膚注入白松露100％活肌修復因子，凝住飽滿剔透的年輕美態。

了解更多 Langham Beauty Fest優惠禮遇

面膜

▲ SU:M37°奇蹟活酵肌密面膜3步曲套裝 。(圖片由品牌提供)

SU:M37°奇蹟活酵肌密面膜3步曲套裝 HK$460(價值HK$2,400)

每塊包含奇蹟活酵肌密面膜、奇蹟活酵緊緻精華及奇蹟活酵肌密彈力面霜，為肌膚注入氧分提升彈性，打造清徹透亮肌膚，適合外遊，方便攜帶。

了解更多 Langham Beauty Fest優惠禮遇

SULWHASOO 雪花秀潤燥再生精華面膜 5片/ $440

面膜採用天然棉花，配合微棉網狀設計，質感柔軟舒適，能迅速將精華滲入肌底並鎖住水分，滋潤同時煥活肌膚活力。SOGO套裝包括潤燥再生精華 120ml、潤燥再生精華 60ml、潤燥再生精華面膜4片、潤燥再生精華 8ml。

SOGO Thankful Week套裝優惠 $1,020

ORLANE - 活性能量面膜 75ml/HK$520

混合珍貴人參、銀杏能量複合物，可立即為皮膚補充能量，刺激微循環並消除疲勞。用後，肌膚水分提升，膚質更柔滑更緊緻。

SOGO Thankful Week優惠$280

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧