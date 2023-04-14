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【停一停心呼吸】袁劍偉執導梁詠琪新歌MV涉抄襲　首度回應認曾看過宣傳照

娛樂 17:33 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

究竟件事係點？

由常霖法師（葉青霖）等善長成立的「心呼吸」慈善團體，更邀梁詠琪（Gigi）為機構親自演譯主題曲《停一停•心呼吸》，歌曲由倫永亮（Anthony）作曲，還有導演袁劍偉（Steve）為歌曲創作及製作MV，齊推動心呼吸 – 「用心感受呼吸」這簡單安住情緒的方法。

【停一停心呼吸】袁劍偉執導梁詠琪新歌MV涉抄襲　原創者：極度憤怒及遺憾

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新歌被指抄襲

當MV上架後，名為「Chloeography Project」的團體在Facebook專頁發聲明，兼貼出多張對比圖，直批《停一停 • 心呼吸》與團隊在2018年的流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》是高度相似，「部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！」事件引起網上議論紛紛！

（網上圖片）

袁劍偉首度回應事件

至於為《停一停•心呼吸》執導的袁劍偉一直未為此回應，今日（ 4月14日）他正式發出書面回應，首度回應事件。
內容如下：「關於最近涉及《停一停心呼吸》音樂錄像的風波，感謝各界關注。而今次義務製作的音樂錄像創作本意是人類煩惱大多來自於『貪、嗔、癡』，於是用『紅、藍、灰』三色汽球作寓意，並選景中環代表紛擾世界。另外亦以透明汽球象 徵透過『停一停 • 心呼吸』可達到的澄明境界。」

他澄清沒有抄襲，但承認曾有看過該宣傳照：「創作期間我絕對沒有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料，亦沒有抄襲該作品，但風波傳出後身邊有人提醒原來兩年前曾經與我分享過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的三張宣傳圖片，我正反思會否因而影響了之後的創作，但對於今次風波為《遙遙之城Maybe Tomorrow》的創作團隊 CHLOEOGRAPHY PROJECT帶來不便與困擾，深感抱歉。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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