夏寶龍籲愛國治港者細味劉邦《大風歌》　有何用意？　

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（陳靜儀攝）

港澳辦主任夏寶龍來港考察第二日，即到九龍灣一間茶樓與地區人士、街坊飲早茶，同場的工聯會立法會議員鄧家彪透露，夏寶龍席間分享漢高祖劉邦《大風歌》，希望一眾愛國治港者細味，平定天下後如何得猛士守住四方？

劉邦擊破英布軍回長安時，途徑故鄉沛縣，邀父老鄉親飲酒。酒酣，劉邦擊築高歌，唱了《大風歌》：

大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方！

《大風歌》前兩句躊躇滿志，壯志昂揚，惟「安得猛士兮守四方」一句，是希冀，也存疑。有政界中人解讀，香港由亂及治不易，現時進入由治及興階段，相信中央更多的是希冀，期望有更多愛國能士，一起守護、鞏固香港得之不易的穩定，提升香港競爭力。

鄭雁雄做御用翻譯

鄧家彪又分享，夏寶龍十分親切，幽默，多次表示不用擔心他聽不明白廣東話，指著中聯辦主任鄭雁雄稱，「我有翻譯。」

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