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【釣魚短訊】順豐教4招提防假冒釣魚SMS及電郵　重申不會透過普通話溝通

社會 17:47 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

順豐香港呼籲客戶慎防各種釣魚欺詐手法。

順豐香港呼籲客戶慎防各種釣魚欺詐手法，發表聲明指該偽冒SMS、電郵及網站均與公司無關。

發言人指，發現繼續有不法之徒冒充公司向客戶發出釣魚式欺詐短訊（SMS）及電郵，聲稱快件未能派送或需要客戶確認支付運費及包裹的運送，並附上釣魚連結，引誘客戶點擊至偽冒網站，以套取個人及信用卡資料等詐騙行為。由於該偽冒SMS及電郵的發送人為「SFExpress」或「順豐快遞」，順豐香港特此聲明該偽冒SMS、電郵及網站均與公司無關。

順豐香港重申，由公司發出有關快件的SMS及電郵均會列明正確的運單號，如客戶收到欠缺運單號的SMS及電郵，應提高警覺。順豐香港提醒客戶及公眾人士提高警覺，並留意以下要點，慎防受騙︰

  • 客戶可下載順豐速運手機應用程式（SF-EXPRESS APP），或在瀏覽器直接輸入順豐香港官方網站查詢快件最新狀況
  • 順豐香港致電客戶時，不會主動透過普通話或普通話預錄語音溝通，亦不會轉駁電話致任何執法機關
  • 順豐香港的短訊均不會列明收費，亦不會要求客戶透過超連結付款
  • 如有懷疑，可到順豐速運手機應用程式及順豐香港官方網站查詢運單號真偽

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記者：黃穎津

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