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【童樂居案】涉拖行幼童及拋地反彈等　兩前女職員認虐8幼童候判

社會 18:37 2023/04/14

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兩名童樂居前職員承認虐打共8名幼童，今承認控罪還押候判。資料圖片

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，其中兩人涉襲擊共8名幼童，包括扯起幼童雙手拖行10米及將幼童拋地至反彈等 ，今（14日）於九龍城裁判法院分別承認7項及1項虐兒罪，裁判官將兩人還押至5月2日及3日判刑，以待背景報告。

3案被告分別為馮凱琍（25歲）、鄧美欣（26歲）及盧敏兒（54歲）。鄧承認7項虐兒罪，涉於2021年11月19日至12月8日襲擊7名1至2歲男女童；盧則承認1項虐兒罪，控罪指她於同年11月19日，襲擊1名2歲男童；馮則申請押後案件，以待與控方商討。

代表律師求情時指，鄧曾考獲相關文憑，原希望成為幼稚園老師，因事件失去工作後仍自力更生。盧的代表律師指，案件涉及童樂居外，案情較同類案輕微，並指案中幼童倒地後仍啜手指，驗傷後亦未顯示有大礙，可見盧所施力度並沒有令幼童受傷。

裁判官將判刑押後至5月2日及3日，以待索取背景報告，兩人需還押候判。至於馮案則押後至5月4日再訊，其間馮續准保釋。

據鄧承認之案案情指，鄧於2017年任職童樂居幼兒工作員。2021年11月19日，鄧與11名兒童在童樂居遊樂區時，突然捉着身旁的2歲女童雙手H，將H舉至離地半米後拋在地上，H落地反彈後大哭。

兩天後，鄧與8名兒童於活動室圍圈看書，1歲男童G及1歲女童AA與鄧相對而坐，其間G觸碰桌面的書本，遭鄧以書本拍打頭部，鄧隨後以書本拍打AA頭部4次。

同月26日，1歲男童AD坐下時，鄧以毛巾用力擦AD的臉時，無視AD的掙扎，力度之大更令AD由座位跌下，鄧拉起AD後雙拖行10米，再將AD拋在地上。

鄧另於12月3日拼砌拼圖軟墊時，有不知名兒童在軟墊上行走，遭鄧擊打頭部及拍打臀部後跌在地上。另1名不知名兒童嘗試協助鄧處理軟墊時，遭鄧以軟墊撞向頭部致倒地。鄧於5天後在睡房內，掌摑1歲男童AI及拍其頭部，使AI倒地。

至於盧敏兒承認之案情指，盧於2012年起於童樂居工作。案發日早上盧坐在2歲男童B的嬰兒床旁，其間B於床上背向盧，盧用力拍向B的頭部，使B面朝下倒在床上。

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記者：梁錦麟

罪案 兒童健康 幼稚園 虐兒

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