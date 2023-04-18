【中醫健康】流感高峰期殺到久咳傷肺　中醫教煲潤肺茶減輕咳嗽之苦【內附食譜】

▲ 除了要多喝溫水，許醫師亦推介了一款清熱潤肺的食療，有助化痰止咳，更可每日飲一次，代水飲用。（iStock圖片）

雖然踏入初春，但天氣不穩定加上正值流感高峰期，不少人也飽受咳嗽折磨。咳嗽有多種不同成因及病徵，註冊中醫師許懿清為大家講解，並提供了一款簡單食療，減輕咳嗽之苦。

近日不少人連聲咳嗽，口鼻喉嚨不適，更會影響晚上作息，大受困擾。註冊中醫師許懿清稱，中醫學上咳嗽與外邪的侵襲及臟腑功能失調有關。「咳嗽的病因可能是外感六淫之邪，或是臟腑之病氣，均可引起肺氣不清失於宣肅，迫氣上逆而作咳。」

風邪挾寒易引發

咳嗽是內、外病邪犯肺，肺臟為了祛邪外達所產生的一種病理反應，可由外感或內傷引起，前者多痰，大多有發熱、頭痛、惡寒等，起病較急，病程較短。外邪襲肺從口鼻或皮毛而入，使肺氣被束，肺失肅降。

《河間六書·咳嗽論》謂：「寒、暑、燥、濕、風、火六氣，皆令人咳嗽」。風為六淫之首，其他外邪多隨風邪侵襲人體，所以外感咳嗽常以風為先導，或挾寒，或挾熱，或挾燥，其中尤以風邪挾寒者居多。

外感內傷致咳嗽

而內邪傷肺則一般無外感症狀，起病慢，病程長，常伴有臟腑功能失調的症狀。臟及肺的咳嗽，可因情緒刺激，氣鬱化火，氣火循經上逆犯肺；或由飲食不當，嗜食煙酒及辛辣食物，燻灼肺胃而灼津生痰；吃太多肥膩濃味食物，也會致使脾失健運，痰濁內生、上干於肺、阻塞氣道，均可使肺氣上逆而作咳。

▲ 許醫師表示，無論外感或內傷所致的咳嗽，均累及肺臟受病。（iStock圖片）

內傷咳嗽病理因素主要為「痰」與「火」，痰有寒熱之別，火有虛實之分；痰可鬱而化火，火能煉液灼津為痰。若久病不癒，引起肺脾兩虛，氣不化津，則痰濁更易滋生，甚者病延及腎，由咳至喘。

她指，本身肺部較弱底或患有肺病人士，常由肺系多種疾病遷延不愈，肺臟虛弱，陰傷氣耗，肺主氣的功能失常，以致作咳。無論外感或內傷所致的咳嗽，均累及肺臟受病。

外感咳嗽與內傷咳嗽還可相互影響為病，外感咳嗽如遷延失治，邪傷肺氣，更易反覆感邪，而致咳嗽屢作，轉為內傷咳嗽；肺臟有病，衞外不固，易受外邪引發或加重，特別在氣候變化時尤為明顯。

不同咳嗽對症下藥

許醫師提到辨證時，要辨別外感內傷及辨證邪正虛實。外感咳嗽，多為實證，應祛邪利肺，按病邪性質分風寒、風熱、風燥論治。內傷咳嗽，多屬邪實正虛，治以祛邪止咳，扶正補虛，標本兼顧，分清虛實主次處理。

咳嗽的治療，除直接治肺外，還應從人體出發治脾、治肝、治腎等。外感咳嗽一般均忌斂澀留邪，當因勢利導，候肺氣宣揚則咳嗽自止；內傷咳嗽應防宣散傷正，從調護正氣着眼。「咳嗽是人體祛邪外達的一種病理表現，治療決不能單純見咳止咳，必須按照不同的病因分別處理。」

風寒襲肺 症狀包括咽癢咳嗽聲重、氣急、咯痰稀薄色白，常伴鼻塞、流清涕、頭痛、肢體痠楚、惡寒發熱、無汗等表證；舌苔薄白，脈浮或浮緊。治法就以疏風散寒，宣肺止咳為主。 風熱犯肺 症狀則略有不同，咳嗽頻劇、氣粗或咳聲嘎啞、喉燥咽痛、咯痰不爽、痰粘稠或稠黃；咳時汗出，常伴鼻流黃涕、口渴、頭痛、肢楚、惡風、身熱等表證，舌苔薄黃，脈浮數或浮滑，就要疏風清熱，宣肺止咳。 風燥傷肺 喉癢乾咳，連聲作嗆、咽喉幹痛，後鼻乾燥，無痰或痰少而黏連成絲，不易咯出。或痰中帶有血絲、口乾，初起或伴鼻塞、頭痛、微寒、身熱等表證，舌質紅乾而少津，苔薄白或薄黃，脈浮數或小數。治法需疏風清肺，潤燥止咳。 痰熱鬱肺 症狀有咳嗽氣息粗促，或喉中有痰聲，痰多質黏厚或稠黃，咯吐不爽，或有熱腥味，或吐血痰，胸脅脹滿，咳時引痛，面赤，或有身熱，口乾而黏，欲飲水，舌質紅，舌苔薄黃膩，脈滑數。治療要清熱肅肺，豁痰來止咳。

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強肺健體防咳嗽

要預防咳嗽，許醫師建議平時即應鍛練身體，增強體質，有利於提高抗病能力。吸煙者須戒煙，若空氣不佳，最好戴上口罩，或盡量少出門。平時也應注意氣候變化，預防感冒。

在飲食上宜清淡，忌食油膩、辛辣、燥熱如辣椒、胡椒、酒、羊肉等食材、刺激性食物及油炸、燒烤食物及冰品和寒涼性食物也要避免過量。太甜的東西不適合多吃，因為容易生痰。除了要多喝溫水，許醫師亦推介了一款清熱潤肺的食療，有助化痰止咳，更可每日飲一次，代水飲用。

雪梨雪耳南北杏水

材料：雪梨4個、乾雪耳1-2朵、南杏仁30克、北杏仁18克、陳皮1小塊，水2,000毫升。

煮法：雪梨洗淨、去芯，切小塊。浸軟乾雪耳、去蒂、洗淨。全部材料洗淨加水以大火煮滾後，改文火煮1小時即成。

記者：張頌婷