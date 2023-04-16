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【樂園驚魂】英國最高過山車半空中故障　遊客徒步從72米高路軌逃命

健康 12:30 2023/04/16

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

英國最高過山車卡在高空中，遊客徒步從「72m高狹窄樓梯」逃命。

英國最高過山車The Big One，由於受到天氣影響，行駛到一半時突然停在高空，而受困遊客就要被迫徒步走下72米高的狹窄逃生樓梯，最終好不容易才平安回到地面，驚悚畫面更在網絡上被瘋傳。

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綜合外媒報道，4月11日下午2時50分左右，英國遊樂園Blackpool Pleasure Beach的The Big One過山車突然停駛於高空中。當日天氣十分陰沉，受困遊客在工作人的幫助下爬出座位，並行走在高達72米高，45度傾斜的狹窄逃生樓梯上。有目擊者指，「我看到那一幕時嚇了一大跳，當天天氣很冷、下著雨，風還很大」，所幸工作人員立即給予幫助，最後成功幫助多名遊客脫困，安全回到地面。

有遊樂園的相關工作人員表示，由於當天天氣狀況突然變化，The Big One過山車受到影響才會停駛，而工作人員亦立即讓遊客安心，並幫助他們下車。因為強風不斷，該過山車在當天剩餘的時間裡暫時關閉。

原名為「百事極限一號」(Pepsi Max Big One)的The Big One過山車，於1994年開始營運，是當時世界上最高、最陡峭的過山車，雖然現在最高的過山車已被其他超越，但它現在仍然是英國最高的過山車。而此次亦並非首次出現同類型事故，早在2021年4月25日就曾發生故障，遊客受困半空中，在工作人員指引下，從約65米高處步行至樓梯離開，相當驚險。

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責任編輯：羅嘉欣

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