【大灣區青年就業】調查指計劃整體反應正面　建議政府進一步提高薪資水平吸引更多人參加

▲ 「大灣區青年就業計劃」第三階段報告新聞發佈會。 (左起) MWYO青年辦公室特別顧問羅祥國。 中電中國區人力資源總監藍清。 粤港澳大灣區工作小組召集人譚唐毓麗。 MWYO 研究副總監黎卓然。 MWYO 助理研究員朱城鋒。 （陳靜儀攝）

MWYO青年辦公室與香港總商會合作對「大灣區青年就業計畫」的追蹤性成效評估研究於今日發佈第三階段研究成果，研究顯示多數僱員認為參加計劃有助於職業發展，但超過半數僱員不會留任原公司；在13間成功招聘的公司中，近半數已決定續聘參加計劃的僱員，MWYO特別顧問羅祥國認為計劃整體頗為成功，並建議政府多管齊下以吸引本港青年參加。

MWYO青年辦公室與香港總商會合作，於上一年11至12月對參與「大灣區青年就業計畫」的僱員及雇主進行問卷調查，結果「整體正面」。在回覆問卷的70位學生中，絕大部分表示參加該計劃有助他們了解大灣區內地城市（92.8％），亦有近九成人認為該計劃幫助他們吸收更多工作經驗（89.9％）。而在受訪青年中，70位同學中有49位表示不會繼續留任。研究顯示在不會留任的僱員中，有超過四成（44.2%）會選擇回港工作，但逾半數的人則表示會把內地城市納入未來職業規劃考慮中。MWYO表示薪金或是他們選擇回港工作的影響因素之一，離任僱員對薪金的期望過半超過22000元，同時，MWYO分析指這部分僱員亦沒有信心在短期內找到大灣區內地城市或大灣區相關心儀工作，主要是猶豫相對缺乏專業技能和適應能力，也缺乏對內地的稅務或資助等安排的了解。

而在雇主方面，九成雇主表示最初參與計劃的期望能夠達成。現回覆調查問卷的13間公司中，已有10間已決定續聘，續聘率超過五成。而絕大多數公司都給予高於18000元的薪金及其他津貼。而有雇主反應，現行的青年就業計劃面臨行政及財政負擔太大的問題，希望政府勞工處可以設立統一網上平台，篩選不合資格的申請，並簡化程序，同時政府亦應考慮增加資助金額等。

MWYO表示，為吸引更多青年參加「大灣區青年就業計畫」，建議政府可以考慮將計劃升級為「大灣區人才庫計劃」，並按照學歷提升補貼額度，例如學士畢業生的標準薪金訂為2萬元（政府津貼1萬2千元）；碩士畢業生訂為2萬3千元（政府津貼1萬5千元），提升薪金水平有利於吸納更多優秀畢業生參與。MWYO亦建議擴大香港青年申請資格，由現時三年內畢業擴大到五年；並建議政府考慮正式委託適當機構為參加計劃的僱員提供職場內外的援助，協助他們更快適應內地工作生活。

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記者：解青羽