【養生教室】性慾冷淡或不舉屬腎陽虛　中醫評說9大補腎食物+補腎湯水推介【內附食譜】

▲ 賴振平醫師表示腎虛嚴格細分可分為4類，性慾冷淡或不舉屬腎陽虛；滑精早洩，陽痿不舉屬腎氣虛。

腎在西醫角度是一對位於腰中部位置，狀如蠶豆的器官，但在中醫學上，腎的功能和作用廣泛得多，除過濾血液生成尿液的泌尿功能和維持體內水液的平衡外，更是先天和後天之本。常聽到要養生，勿忘補腎，孰真孰假，由中醫師解說一二。

「中醫說我腎虛，需要補腎，但明明腎功能檢查的指數都正常……」不少人朋友曾提出類似疑問，註冊中醫師賴振平指，傳統中醫對腎有多層次的理解，並不單純是西醫對腎臟具過濾和生成尿液功能的理解。

中醫認為腎是人體的一個「小金庫」，是儲存先天和後天精氣的場所，五臟六腑滿溢的精氣都歸藏於腎，以備機體隨時所需，而先天的精氣又靠後天的精微物質濡養，所以中醫一直以來對腎都非常重視。

現代人工作節奏繁忙、生活壓力大、精神困擾多，不論是勞力和腦力都需要五臟六腑的精氣支撑，偏偏不少人的日常生活習慣是「以妄為常、起居無節」，賴醫師說是這會「傷腎」。「有人為工作通宵達旦地勞心勞力，或者為求一時之快捱更抵夜，不惜耗費精神；即使生活較為正常的，普遍又缺少適當運動和良好飲食習慣，和古人的養生法則背道而馳，所以出現腎虛和未老先衰的現象彼彼皆是。」

▲ 從中醫角度捱夜傷腎，日積月累有機會出現腎虛和造成未老先衰。（iStock）

日常起居 減少消耗腎氣

那補腎該如何入手？有人會提倡吃一些補腎的食物或健康產品，但要追本溯源，治標又治本才是上策。賴醫師說：「人的精神和體力消耗過度或性生活不節制、抑鬱焦慮、好食肥甘厚膩、酗酒或是經常主進食寒涼生冷的食物等，最後『臟之傷，窮必及腎』，都會引起腎虛，因此補腎應從日常生活入手，減少消耗腎氣，避免透支過度。」

一些人說怕會有腎虛，其實腎虛會出現甚麼症狀？賴醫師一一道來：「首先從腎主水考慮，腎虛會出現小便次數頻頻，不能忍尿或尿滲，或小便時未能一蹴而就，卻是點滴淋漓。腎藏精和生殖有關，腎虛和性能力或性慾有密切關聯，男性容易表徵在性慾低下、性能力不足、滑精、陽痿、早洩、精子數量或活動度不足等問題；女性多表現在對性趣下降、陰道乾澀、月經失調、甚至不孕等毛病；腎主骨，表徵在腰膝酸軟、久站腰痠、下肢肌力減退、骨質疏鬆等衰老現象。」此外，腎主髓，脫髮是其中之一，還有記憶力下降、集中力不足、思考遲緩、頭昏腦脹，耳鳴耳聾等連串症狀。

▲ 註冊中醫師賴振平說日常補腎不費金錢，不妨學習簡單易懂的八段錦運動，堅持鍛練對調暢氣機和經絡大有裨益。（經濟日報資炓庫）

單純顏色補腎 以偏概全

坊間指黑色食物有補腎作用，在《黃帝內經》素問‧陰陽應象大論中曾提及五色五味之中以黑色和鹹味歸腎。因此，常套用了黑色食物能補腎之說。「惟中醫對食材或藥物有四氣五味的嚴密而周詳的研究，『物有味必有氣，有氣斯有性』，強調了藥性是由氣和味共同組成的，必須把四氣和五味結合起來，才能準確地辨別藥物或食物的作用。因此單純顏色而論之能補腎，恐怕會以偏概全。」

▲ 黑芝麻。（iStock）

以下9種食物常被視為有補腎作用，賴醫師逐一分析其特性：

黑芝麻 性味甘平，歸肝、腎經，甘潤而益精血，現代藥理研究有潤腸通便和降膽固醇作用。坊間常說的亞麻子和黑芝麻是不同的食物，作用各有不同，不宜混淆。 黑大豆 性味甘平，歸肝經，具有補腎美膚作用，對腰膝痠軟有幫助，是食療的好選擇。 黑桑椹 性味甘寒，歸心、肝、腎經。桑椹子能滋養陰血，生津止喝，益陰而除熱，具有健步履，滋肝腎，充血液的補益作用，多飲桑椹汁對安神和補腎都有益處。 核桃肉 性味甘溫，歸腎、肺、大腸經。胡桃肉能溫養腎陽，養血固精，預防白髮，亦有潤腸通便的作用，是日常價廉物美的補腎食物之一。 黑木耳 要區別黑木耳以補血為主，白木耳以活血為主。黑木耳含豐富的纖維素和植物膠質能促進腸胃蠕動，降低膽固醇以及飽和脂肪酸，同時減緩醣類吸收，調控血糖濃度，減少吸收食物中的脂肪，所以有血管清道夫的雅號，但並無記載有直接補腎作用。 黑棗 屬於紅棗的加工物，相對紅棗的濕性較低，性味甘寒，有豐富鐵質，具有養腎和補陰血的作用。 黑昆布 海帶、昆布本屬不同海藻，但東南亞地區已習慣將昆布視為乾燥後的海帶，因此把兩者視為同一種海藻。黑昆布性味鹹寒，歸肝、胃、腎經，具有軟堅散結和消腳氣腫的作用，但並無記載有補腎的作用。 海參 含有高蛋白、低脂低膽固醇、多種氨基酸，維他命B1、B2和豐富的微量元素如鋅、鐵、鈉的食物。具有降血脂、提高免疫力、促進傷口癒合等作用，但並無明顯補腎作用；另海參性滑利、鈉高鉀低，高血壓和痛風，以及體質虛弱的人要適可而止。 肉蓯蓉 有道家人參的稱號，亦是「九大仙草」之一，性味甘鹹溫，歸腎、大腸經，具有補腎陽、益精血、潤腸通便等功效。

春夏補腎湯水推介

現在正值春意盎然時節，賴醫師提供一道補腎湯水：核桃肉、栗子適量、陳皮6克、烏豆9克、太子參30克、新鮮粟米鬚，以上材料煲甘筍、合掌瓜或節瓜（加肉隨意），具有補腎、益氣和滲濕的作用。

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腎虛4大類

賴振平醫師表示腎虛嚴格細分可分為：腎陽虛、腎陰虛、腎氣虛、腎精虛4種，它們的症狀共通點是腰膝痠軟、頭昏腦霧狀、精神不足或委靡，但又各有特徵：

腎陽虛 面色淡白，性慾冷淡或不舉，頭昏耳鳴。 腎陰虛 耳聾耳鳴、盜汗遺精、口燥咽乾、煩躁焦慮、五心潮熱、淺度睡眠、多夢易醒。 腎氣虛 聽力減退，小便頻而清，尿後餘瀝，甚至不禁，滑精早洩，陽痿不舉；月事不調或點滴不休。 腎精虛 發育或智力遲緩、囟門遲閉、骨萎質軟、下肢肌肉無力、男性精少女性經閉、髮脫齒搖、集中力有限、精神委靡。

記者：周美好