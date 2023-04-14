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【高鈣食物】醫生推薦7種高鈣蔬菜　第1名鈣質比牛奶高10倍

保健美顏 18:32 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

醫生推薦7種高鈣蔬菜，第1名鈣質比牛奶高10倍。

提起補鈣，很多人可能第一時間聯想到喝牛奶或吃鈣片這類補充品，強健骨骼。但原來蔬菜亦含有豐富鈣質，甚至含量比牛奶更為豐富；此外，鈣質同時還有改善皮膚狀況的功用。台灣有醫生分享7種鈣含量豐富的蔬菜，其中一種蔬菜的鈣含量，比牛奶高出10倍。

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台灣整形外科醫生李秉勳在其Facebook專頁上發文，指出鈣質其實也是對皮膚很重要的營養素。充足的鈣質能夠改善皮膚乾燥、乾癢、紅斑等問題，而缺鈣則會導致皮膚失去光澤，皮膚一乾便會開始暗沉、粗糙。李秉勳又介紹以下7種高鈣蔬菜，指它們比牛奶更多鈣，並附上每100克的含鈣量作參考（每100克牛奶約有104毫克鈣質），推薦大家多多食用。

高鈣蔬菜（每100克含鈣量）：

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李秉勳又建議，可搭配肉類一同食用，以及飯後吃番石榴、柑橘類的水果，因為維他命C和蛋白質都能幫助鈣質吸收。另外，鈣質亦有安定神經、放鬆肌肉的功能，因此睡前補鈣也能幫助睡眠。

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責任編輯：羅嘉欣

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