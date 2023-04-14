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【星光熠熠】卡地亞舉行8天高級珠寶展覽　楊紫瓊林青霞聚舊頭貼頭合照

娛樂 18:55 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

楊紫瓊與林青霞在晚宴上聚頭合照。

卡地亞呈獻全新Beautés du Monde高級珠寶系列，於香港麗晶酒店展開為期八天的珠寶展覽。以繽紛色彩、多變造型和珍稀材質，敞開一場夢幻旅程。

是次為麗晶酒店重新開業以來，首度舉辦高級珠寶活動。逾360件瑰麗奢華、充滿活力的作品，凝聚世界之美，匯聚大自然和世界文化中的美學元素，為參觀者帶來奇妙難忘的體驗。

最新影片推介：Ivy So專訪

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卡地亞在4月13日晚於香港瑰麗酒店舉行盛大晚宴慶祝系列面世，接待了近250位本地和國際的達官顯要和貴賓。

卡地亞全球總裁兼首席執行官思禮樂Cyrille Vigneron、卡地亞形象、風格及文化傳承總監皮埃爾．雷納諾Pierre Rainero、卡地亞典藏館長帕斯卡爾．勒博Pascale Lepeu以及卡地亞北亞洲區域行政總裁陸慧全，宴請一眾貴賓出席長桌晚宴。

集楊紫瓊、林青霞、劉嘉玲、何超瓊、何超蓮、莫文蔚及Johannes Natterer、周汶錡、鄧愛嘉及 Christopher Owen、蔡加讚及汪圓圓、蔡忠偉及蔡陳若詩、陳仲尼及陳區海倫、何芓諄及張宇成等矚目名人，場面盛大。

多位模特兒與品牌靈感繆斯演繹多款華美高級珠寶作品，彰顯卡地亞欣賞、守護並豐富萬物之美的品牌使命。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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