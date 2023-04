【消費券2023】春夏必備人氣彩妝打造清新氣息　低至2折入手美妝香水隱形眼鏡

▲ 踏入春夏,TOPick為大家推介人氣彩妝產品。

彩妝潮流中,春夏季自然雅緻的素顏妝容繼續成為流行榜首,適逢政府派發消費券,加上Langham Beauty Fest S/S 2023折扣禮遇、Sasa網店大優惠及SOGO感謝祭等推出一系列優惠,大家是時候入手當季新品,迎接活力十足的夏天!

TOPick為你精選推介由護膚美容、防曬、美妝、香水及隱形眼鏡等好物,部份更設抵買優惠價,全方位為你打造朝氣洋溢的清新氣息!

妝前霜

▲ Clé de Peau 粧前乳霜 (柔霧啞緻) 。(圖片由品牌提供)

+6 +5

CHARLOTTE’S MAGIC CREAM®魔法面霜 50ml/HK$790

▲ CHARLOTTE’S MAGIC CREAM®魔法面霜。(圖片由品牌提供)

在妝前打底用,質地豐盈柔潤,即時為肌膚水分激增226%水分,締造光感水潤肌。

Gucci Sérum De Beauté Fluide Matifiant 啞緻妝前精華 HK$495

蘊含Moambe Jaune七葉樹精華、水楊酸、竹子粉等成分,有效全天控油、撫平毛孔,提升啞緻妝感。亦糅合透明質酸、甘油及玫瑰蒸餾花水等護養成分,具備抗氧化功效,適合單用、作為妝前精華及所有膚色使用。

Clé de Peau 粧前乳霜 (柔霧啞緻) 38ml/HK$500

蘊含無矽的零毛孔啞緻配方,防止起褶脫粧,發揮8小時持粧及保濕功效。SPF25・PA++,塑造輕透啞緻粧容。

Sasa精選化妝品優惠 HK$425

防曬

AHC鑽光提亮防曬霜 80ml/HK$248

含高純高濃99%維他命B3,有助均勻膚色,同時注入護膚保濕成分荷荷巴油及角鯊烷,減少水分流失令後續底妝更服貼。另外,具備多重功效,提亮、保濕、高級別防曬,抵抗UV SPF 50+ PA++++,防藍光傷害。

LANEIGE 水光亮白調色防曬日霜 50ml/HK$330

SPF35 PA++,一步提亮、補濕、防曬及對抗藍光與污染物的全能調色霜,輕鬆重現水漾蛋白肌。SOGO套裝優惠,包括水光亮白調色防曬日霜、水光亮白補濕液 25ml x 2、水光亮白細膚水 25ml x 2及水光亮白雪葩面霜 10m。

SOGO Thankful Week套裝優惠HK$330

VALMONT - 清透亮顏防曬 30ml/HK$1,660

激活膠原蛋白增生,防曬指數達PA+++/SPF50,質感輕柔亮澤,有效擊走UVA及UVB的侵害,適合每天使用。SOGO套裝優惠,包括清透亮顏修護防曬霜 SPF 50 PA++++30ml、淨肌之泉潔膚露 30ml、舒緩柔膚肌底修護噴露 30ml、水潤補濕升效精華露 20ml、升效更新煥膚面膜 15ml、淨化注養輕感面膜 10ml、嬌柔粉香淡香水 2ml及限量版化妝袋。

SOGO Thankful Week套裝優惠 HK$2,940

底妝

▲ YSL明彩輕透亮肌氣墊粉底。(圖片由品牌提供)

+6 +5

Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS輕盈無瑕粉底液 30ml/HK$430

設有18款專屬亞洲色調,柔化6大底妝瑕疵,包括毛孔、痘印、暗沉、泛红、黑眼圈、膚色不均問題。全日輕盈清爽又持久,建議使用HOLLYWOOD COMPLEXION BRUSH雙頭掃均勻塗抹,打造極緻輕透的羽感啞緻妝容。

GUCCI ÉTERNITÉ DE BEAUTÉ 粉底 HK$600

具備 SPF 15 防曬功效,提供10種色調選擇,質地輕盈透薄。蘊含竹子粉、透明質酸和黑玫瑰油,有助持續為肌膚補濕,及油光管控,締造完美無瑕、自然光感的啞緻妝效。

YSL明彩輕透亮肌氣墊粉底 HK$365-HK$665

品牌首個採用網狀技術的氣墊粉底,8種色調選擇,質感輕盈幼滑,同時保持高遮瑕度,即時明亮肌膚、均勻膚色,持續24小時保濕。

Sasa精選化妝品優惠 HK$465

遮瑕膏

▲ NARS 柔霧完美遮瑕膏。(圖片由品牌提供)

NARS 柔霧完美遮瑕膏 6.2G/HK$290

獨特配方中加入膠原促進活性肽、透明質酸,以結合了維他命A、C及E的抗氧化日間防護成份。增添至20款色調選擇,完美貼合各種膚色,黑眼圈、泛紅及暗瘡等瑕疵瞬間隱形,長效霧面妝感一整天。

Sasa精選化妝品優惠 HK$199

M‧A‧C - 專業遮瑕及修正調色組合 6G/HK$475

專業遮瑕及修正調色組合有多種顏色,質地滑順滋潤,更備有SPF 35,針對不同肌膚瑕疵,修正膚色不均並遮蓋高度黑眼圈、痘印、色斑等。

IPSA零瑕修飾遮瑕霜 4.5G/HK$300

SPF25 PA+++,透過原膚色透光技術,根據膚色及瑕疵色調,將3色靈活混合使用,在瑕疵位置增加光線反射,不均色素的瑕疵更顯透光感,輕鬆打造自然透亮遮瑕的效果。

Sasa精選化妝品優惠HK$265

眉筆

▲ WOKE UP LIKE THIS Bush It Up Tip Top Pen超纖細立體眉筆。(圖片由品牌提供)

+7 +6

EXCEL 3合1持久造型眉筆

集合眉筆、眉粉和眉刷,輕鬆描繪自然立體美眉。

Sasa精選化妝品優惠 HK$129

ANASTASIA BEVERLY HILLS Brow Wiz 雙頭幼細精準眉筆 HK$190

12種色調,精準眉筆可以填補眉毛空隙或稀疏位置,打造自然美眉。

WOKE UP LIKE THIS Bush It Up Tip Top Pen超纖細立體眉筆 HK$198

超精細設計的天然液態顏料眉筆筆觸,即時勾出順應眉毛方向,畫出精美自然、根根分明的雙眉。

唇膏

▲ TOM FORD LIQUID LIP LUXE MATTE高奢絲霧唇釉系列 。(圖片由品牌提供)

The Body shop自信啞緻唇膏 4.2G/HK$119

20種色調可供選,介乎於啞光和亮光之間的半啞光效果,含豐富來自加納的社群公平貿易乳木果油,持續保濕及持久顯色。

The Body shop多用途彩妝筆 4G/HK$139

有6種色調、啞光和微光飾面可選,含豐富來自加納的社群公平貿易乳木果油。可用於眼部、唇部及臉頰,質地輕盈柔滑,非常容易塗抹及顯色,輕鬆上妝。

TOM FORD LIQUID LIP LUXE MATTE高奢絲霧唇釉系列 HK$495

設有10款明亮及高飽和度的色調,如#120 Naked Haze自然的杏仁粉紅奶色、#121 Lark沉木玫瑰粉色及#129鮮艷玫瑰紅橙色。含黑玫瑰油和海藻提取物配方,有助塑造鎖色持久妝效不易褪色、平滑的外觀而撫平唇紋,展現立體豐唇綢光妝感。

胭脂

▲ Nars胭脂。(圖片由品牌提供)

+5 +4

GUCCI BLUSH DE BEAUTÉ 胭脂 HK$455

設6種色調,可多用途抹於面頰及眼部。極致透薄的水潤粉末由乳木果油、透明質酸及黑玫瑰油淬煉而成,質感順滑,可隨意疊加塗抹,締造不同濃淡妝容。

Nars胭脂 4.8G/HK$310

設有18種色調可選,質感極易暈染、顯色度可隨意層層疊加達到理想色彩飽和度。SOGO套裝包括:胭脂、迷你原生光蜜粉餅及迷你唇膏。

SOGO Thankful Week套裝優惠 HK$310

眼影

▲ TOM FORD BEAUTY皇牌高定四色眼影盤。(圖片由品牌提供)

KANEBO LUNASOL魅光幻彩四色眼影組(指定色款) 買1送1 HK$480

色彩鮮明奪目,疊合不同眼影色,可以更自由操控深淺色調,加上閃爍色調,打造立體美瞳。

了解更多 Langham Beauty Fest優惠禮遇

Charlotte Tilbury 四色奢彩眼影盤 Exagger-Eyes HK$450

四格眼影粉象牙奶油、玫瑰金、紅褐色和閃粉,粉質細緻,放大雙眼,妝效持久。

Sasa精選化妝品優惠 HK$352

TOM FORD BEAUTY皇牌高定四色眼影盤 $590

每款眼影盤都有4種相融搭配的色號,易襯百搭,由清透閃亮到奢華妝容都可輕鬆展現。

SOGO Thankful Week套裝優惠 $1385

修容

▲ Charlotte Tilbury 星影亮光修容盤。(圖片由品牌提供)

+8 +7

M‧A‧C修容高光盤 7G/HK$355

一盒結合王牌高光double gleam及鼻影神色 omega,讓你輕易雕琢輪廓,立體小顏立即擁有。SOGO 推出M‧A‧C - 熱賣唇膏修容組合包括經典啞光唇膏 – Chili、聚光塑影立體修容盤、單色眼影 – Omega、妝前瞬間定妝噴霧 (明星原版) 30ml。

SOGO Thankful Week套裝優惠 $545

Charlotte Tilbury 星影亮光修容盤 HK$550

一盒可提亮肌膚及修飾立體輪廓,視覺淡隱瑕疵,均勻膚色,用途廣泛。

Sasa精選化妝品優惠 HK$440

睫毛膏

▲ Fenty Beauty HELLA THICC濃密豐盈睫毛膏。(圖片由品牌提供)

Fenty Beauty HELLA THICC濃密豐盈睫毛膏 HK$168

睫毛膏質地細膩綿密,配合獨特錐形刷頭,能夠更精準控制力度,塑造根根分明的睫毛。獨特配方能防汗、防水、防暈染,24小時長效持妝,全天候擁有迷人電眼。

Kiss Me Heroine Make 超級防水纖長激翹睫毛液

升級版添加5mm特長纖維,採用快乾科技和6重滋潤成分,分明弧形刷貼合眼型,刷出纖長卷翹睫。

Sasa精選化妝品優惠 HK$99

蜜粉

▲ NARS 裸光蜜粉餅。(圖片由品牌提供)

Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉 HK$430

具柔焦妝效,瞬間柔化肌膚瑕疵,可混和層疊,細滑的粉質能平伏細紋、細緻毛孔。建議使用 THE AIR-BRUSH粉掃將蜜粉輕掃於鼻翼、額頭等位置,以減少油光。

Charlotte Tilbury AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 HK$400

提亮成分能增強光澤,使膚色更均勻,提亮及細緻膚質。粉質可遮蓋眼圈及肌膚色素,全天打造明亮無瑕妝容。建議使用POWDER & SCULPT BRUSH碎粉掃於眼圈、法令紋等需要提亮的陰影位置掃上蜜粉,有效瞬間集中提亮。

NARS 裸光蜜粉餅 10G/HK$370

共有2款色調,適合所有膚色。粉末富含甘油、高效抗氧化的維他命E,肌膚全日保持觸感舒爽。質地輕盈和輕易混合,讓底妝細緻無瑕,持久一整天。

Sasa精選化妝品優惠 HK$270

Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉 8.5G/HK$340

質感猶如空氣般輕盈柔滑,具備4K霧化柔焦效果,修飾所有細紋毛孔等瑕疵,提供透明光澤定妝效果,即時締造陶瓷美肌。

Sasa精選化妝品優惠 HK$220

定妝噴霧

+6 +5

Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY定妝噴霧 100ml/HK$290

蘆薈、綠葉成份能讓肌膚維持滋潤,及保濕清新不黏膩,令底妝更加穩固、提高貼服度及持久度,保持妝容如剛完妝般的完美狀態。使用時保持大約15 – 20厘米的距離,避免接觸眼周範圍。建議在化妝前後噴上定妝噴霧,能夠於肌膚表層形成一層薄膜,防止溶妝、脫妝等問題。

Urban Decay 持久定妝噴霧 118ml/HK$280

標誌性配方16小時持妝,一噴掃走油光,強效鎖妝不泛油,妝容不易暈染。

Sasa精選化妝品優惠 HK$210

香水

▲ Gucci Bloom Intense。(圖片由品牌提供)

Gucci Bloom Intense 30ml/HK$705; 50ml/HK$965;100ml/HK$1,320

白花香調濃郁鮮明,加上橙花精華前調,及茉莉花、晚香玉和使君子、蘭花的淡雅花香,交織出份外醉人的花香。

narciso rodriguez Parfums - for her 50ml/HK$710;100ml/HK$1000

以一種讓人極易沉迷的含蓄白麝香調為起步點,配上桂花及琥珀作調子,加上輕淡的木香。SOGO套裝包括:淡香氛 100ml x2、身體潤膚乳 75ml及香氛便攜裝 4ml。

SOGO Thankful Week套裝優惠 HK$1700

甲油

GUCCI VERNIS À ONGLES 極致高光甲油系列 HK$260

系列設10種亮眼色調,如經典色彩25* Goldie Red、活潑的深粉紅色甲油402 Vantine Fuchsia、柔美淺杏色的218 Cecilia Ivory及活力柔和粉藍色716 Lucy Baby Blue等。採用以植物為本的亮澤配方,塑造平滑均勻、持久亮澤的無瑕高光效果。

隱形眼鏡

▲ 隱形眼鏡。 (圖片由品牌提供)

OLENS-French Shine 1Day 10片/ HK$138

系列共有Gray、Hazel、Lavender三款顏色,採用雅淡金黃色作底色,並柔和地融合三種色調的漸變設計,呈現自然滲透的華麗感覺,同時增添眼神朝氣; 13.2mm 的著色直徑,能夠自然地放大雙眼,讓雙眼更加有神,隱隱約約呈現出混血感。

