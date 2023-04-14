  • 25°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 19:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【矢志不渝】苦命鴛鴦相戀29年　女友今癌末出嫁：我願意

健康 18:51 2023/04/14

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

台灣台南市郭綜合醫院日前出現感人一幕。

執子之手，與子偕老。台灣台南市郭綜合醫院日前出現感人一幕，一對相戀29年的6旬情侶在醫院內舉辦婚禮，身患末期乳癌的女友穿上婚紗，在婚禮司儀主持下，與情郎一起講出「我願意」，令在場人士相當動容。

最新影片：

TOPick診症室
【TOPick診症室】小心白帶異常　中醫教從分泌物顏色睇健康

綜合台媒報道，現年60歲的陳蓉蓉在1994年結識到比自己大3歲的胡志遠，兩人情投意合，胡志遠請陳蓉蓉吃牛扒，並送她一隻戒指作為定情信物，承諾有一天，要把陳蓉蓉風風光光娶入門。

但之後20多年來，胡志遠工作一直不順利，經濟結据到付不起房租。二人試過做派傳單的工作，居無定所下，晚上只能流連在土地廟、麥當勞等地方過夜，再在公共場所如廁洗澡，但仍堅持相守相依。

不幸地，陳蓉蓉在距今3年前患上乳癌，接受化療後由台南市立醫院，轉至郭綜合醫院進行放射性治療，期間病情不穩，胡志遠一直守候在旁，寸步不離，令醫護人員動容，決定為二人完成結婚心願。

在安寧團隊精心籌劃下，護士長、社工、義工以及多位護理人員合力佈置會場，新娘陳蓉蓉則由多位專科護士協助化妝，並為她把關生命跡象。坐著輪椅的陳蓉蓉穿上婚紗，被推上紅毯與新郎胡志遠並行。

由社工擔任司儀，並詢問二人是否願意在順境或逆境、富貴或貧困、健康或疾病下，對對方永遠忠誠。在胡志遠堅定地講出「我願意」後，陳蓉蓉雖然虛弱，但仍開心比出OK手勢，講「我願意」。二人在醫護人員見證下，完成婚禮儀式，過程感動而溫馨。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 乳癌 癌症 護士 麥當勞 結婚 義工 台灣

最高瀏覽

【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
今日 09:32
【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】
18:22 2023/04/13
【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】
【AV天王】清水健被爆致命怪癖曾3度命危　醫生警告：這樣會死
12:54 2023/04/13
【AV天王】清水健被爆致命怪癖曾3度命危　醫生警告：這樣會死