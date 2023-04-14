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【金像奬2023】特刊今日出版首創一書四封面　文藝創作人撰寫「給戲院的情書」

娛樂 18:55 2023/04/14

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」將於4月16日在香港文化中心舉行，香港電影金像奬協會為誌此影壇盛事而編製的特刊，今天（4月14日）正式公開發售。

「第四十一屆香港電影金像奬」特刊以「演員的自我修養」（An Actor Prepares）為主題，以豔麗的紅色作為主調，封面字體漆上夜光塗層，喻意電影在黑暗中綻放光明。此外，扉頁可摺出分別由「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」四組候選人的獨立造型照拼合而成的封面，設計別具心思。

今屆特刊設計團隊由曾獲香港電影金像獎「最佳美術指導」及台灣金馬獎「最佳造型設計獎」的張兆康擔任藝術總監，《INNOISE》的Jerry Luk主理視覺設計。

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撰寫「給戲院的情書」

內容方面，除詳列本屆每個獎項的提名名單，還有榮獲本屆提名「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳新演員」及「最佳導演」候選人的型格造型照，每幀均由擅於拍攝時裝造型照的Phoebe Wong操刀，並配以由卓男、金澤、小畢、何兆彬、葉七城、月巴氏及紅眼等本地影評人訪問候選人的文稿。

「香港電影金像奬協會」主席爾冬陞親自執筆的「主席的話」，以及本屆「終身成就奬」得主胡楓及「專業精神奬」得主、兩位資深影評人羅卡及石琪孜孜不倦超過半世紀全程投入電影世界的介紹。更備有專頁刊登從2022年4月至今年2月離世的電影工作者簡介以作致敬。

過去3年香港受新冠疫情影響，全港戲院曾3度停業。戲院現已重開，大會秉持推動香港電影業之己任，希望觀眾可親身入場支持港產片，並享受「入戲院睇戲」的樂趣。

為此《小薯茄》、《試當真》以及本地不同界別的文藝創作人特別撰寫「給戲院的情書」，分享各自愛上戲院的理由。

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