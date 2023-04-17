【高效學習】小學英文「捧蛋」中學攞滿分　DSE考生善用ChatGPT改文

▲ DSE考生Tiffany善用ChatGPT改文。

小學時，Tiffany就讀保良局錦泰小學，是區內名校，全港排頭30，Tiffany覺得自己的能力無法應付校內的高難度課程。她語文學習能力比較差，小時候雖然有學過phonics，但都未能於英文默書中取得高分，甚至經常「攞蛋」，英文考「包尾」。在如此大競爭、充滿挫敗的情況之下，Tiffany開始萌生放棄學英文的念頭，小學六年都是專注於非學術性的科目（視藝、體育及音樂）。

直至上到中學，Tiffany就讀高中的兄長提醒她「英文能力是很重要的，不論是學生時期還是未來工作」。加上當時Tiffany遇上了學校的NET teacher，為了可以跟他溝通，她開始願意花更多時間學英文 。她開始背誦各種句式和vocab，經過一段時間的努力後，她校內的英文科排名由三位數變成兩位數，甚至於中三考獲全班第一。

故此升上高中後Tiffany打算「吃老本」，一如既往於考試前背誦vocab及句式，怎料高中的考核方式與小學至初中的截然不同，Tiffany自然未能取得好成績，排名一度回歸三位數。此外，學校自Tiffany入讀時已經常更換老師，中四時更換了兩個老師，教學內容非常混亂，但她嘗試以自己的一臂之力學好英文，無奈在艱巨的努力下只能考獲全級40名。

中五時又再度換老師，Tiffany開始理解到距離DSE開考的日子已經不多了 ，而她缺乏的正正就是考試技巧 。「如果我繼續用以往的學習方法學英文，長遠而言真的並非良方，甚至根本不管用， 所以中五時選擇花更多時間學習英文，之後亦認識了Spencer Lam英文導師，才發現原來英文不只是單純的背誦科目，而是有很多考試技巧的一科。」

Tiffany今天想分享數個學習英文的3大良法︰



1. 提升對英文的興趣，找出心入面的刀，增加動力

由於Tiffany自小學時英文科的成績就比較差，對其缺乏興趣，甚至抗拒，但自報讀Spencer的英文課程後才知道當中的樂趣。 要提升自己對英文的興趣，當然要將英文融入生活，Netflix是現今青年人放鬆娛樂的熱門之選，是個不二之選。Tiffany會透過Netflix / Disney+ 放鬆之餘，也會從裡面的劇集學英文。

「每一部劇我都會看三次，第一次不開字幕，訓練自己英語聆聽能力；第二次開英語字幕，記下自己不認識的詞語，同時可以模仿劇中角色讀對白（即Spencer sir，訓練Speaking，和學習不同腔調；第三次開中文字幕，檢查自己了解程度。」Tiffany認為，將不懂的vocab記於pocket size的筆記是個不錯的選擇。不但方便隨時重溫，也便於攜帶。

此外，由於Tiffany的串字能力較弱，在聽從Spencer意見後，她開始為不懂的字詞作一個小故事，加強對該字的印象及建立長期記憶。這個記字的方式令Tiffany對英文沒有那麼抗拒，而且以故事記字的方式也增加了學英文時的趣味性，不會枯燥乏味。

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2. 善用科技，協助學習 - 1分鐘內即改好文

現今世代都市人都習慣機不離手，與其浪費時間看社交平台，倒不如好好利用時間，用手機幫助自己學習。例如：用ChatGPT去改善自己文法問題，先把自己的作文打好，之後可以在ChatGPT打指令「請修改我的英文作文，更正我的文法錯誤」，她亦分享可以叫ChatGPT以列表方式呈現自己的文法錯誤及改善建議，更為方便。

另外，BBC learning English也是個不錯的選擇， 也可以每日花3至10分鐘聆聽不同類型的podcast，為自己締造更多聆聽英文的機會。

若能妥善實用科技幫助自己學習，相信對大家在英文不論是讀、寫、聽、說方面都會有進步。

Tiffany說：「若果不能善用科技，而是懼怕創新，甚至被科技操控。那麼，被淘汰的將會是自己。就像最近推出的CahptGPT所引起的問題一樣。」

3. 多接觸母語使用者，主動是成功的第一步

相信本港十居其九的各大中小學都有聘請外籍英語老師，Tiffany建議同學們好好把握校內暇餘時間， 與外籍老師聊天。 雖則同學可能會怕語言上有文法、發音等的錯誤， 但大部分的外籍老師都不介意，只要大家勇於嘗試， 不但可以令口說英文有飛躍的進步，更可以擴闊眼界、了解外國文化。

Tiffany推薦以下3個可以與外國人交流的Apps︰

•HelloTalk（語言交換 - 可以免費同外國人交流同學習）

•slowly（Tiffany較常用，以類似郵件形式交流，有「時差」，可以集郵）

•Quora（可以知道外國人日常使用的文字）

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