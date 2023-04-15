【年輕創業】18歲為家人還債退學創業　「小老闆」創辦人3大秘訣變億萬富豪

▲ 泰國「小老闆紫菜」創辦人Tob於18歲為家人還債退學創業，靠3大秘訣成功躍升做億萬富豪。

泰國人氣零食「小老闆紫菜」相信好多人食過，但未必知道其背後的故事。「小老闆」創辦人Tob是一名年輕企業家，本身家境不錯，少年時他如很多人一樣沉迷打機，可是受1997年金融風暴影響致父母破產，他18歲決定退學創業賺錢，從糖炒栗子到炸紫菜，竟助他殺出一條血路。結果炸紫菜全國賣到火紅，成功為家人還清債項，更創立了屬於自己的「紫菜王國」。

「小老闆紫菜」創辦人Aitthipat Kulapongvanich（綽號Tob）高中時期家境不錯，如普通年輕人一樣沉迷打機，更在虛擬世界裡成為明星，吸引不少玩家向Tob買寶物，讓他一個月賺了30萬泰銖（6.9萬港元）。Tob用了這筆快錢買車及大手筆請客，錢很快花光。

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可是，其父母所經營的建築公司受1997年金融風暴波及，家境每況愈下，Tob繼續靠線上遊戲賣寶物維生，但父母於2002年正式宣告破產，負債更高達4,000萬泰銖（約921萬港元）。後來，遊戲發行商發現Tob偷偷賣虛擬寶物，把他的帳號停權，令他失去經濟來源。

為了躲避債主，Tob的父母丟下巨債逃到國外，但18歲的Tob決定獨自留在泰國，希望靠自己賺錢生活。他曾接受新加坡媒體訪問時，被問到人生中最難受的一天，他感慨道︰

是回家看到媽媽因債主追上門而痛哭，我該做什麼，才能讓媽媽不再掉眼淚？

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這激發了Tob決定退學創業，扭轉家中的經濟環境。Tob從街頭生意做起，不單試過在學校門口擺咖啡攤、售賣DVD播放器，其後更在街頭賣糖炒栗子。一次機緣巧合下，Tob在泰國一場商展會上看到日本廠商正推銷炒栗子設備，當時他想到賣糖炒栗子的攤販總是吸引不少人排隊，因此他等到商展會的最後一天，以較便宜的價錢買下現場的展示品。

他把華裔泰國人喜歡吃的糖炒栗子引進批發超市，讓大家更方便購買，這讓他萌起第一次創業念頭。之後他決定針對華裔泰國人行銷，結果一炮而紅。一年半之內，他的糖炒栗子店在泰國最大幾間批發超市如TESCO Lotus和Big C，開設了30間連鎖店，還兼賣其他零食。

▲ 小老闆在便利店上架後聲名大噪。（facebook圖片）

可是好景不常，2003年，TESCO Lotus的高層認為炒栗子的氣味影響環境，下令不得再在場內炒栗子，他迫於無奈轉賣預先炒好的栗子，營業額即時減半。當時20歲的Tob需要另覓出路，他留意到店內有種「炸厚片紫菜」賣得特別好，其當時的女友放學時都發現不少年輕人喜歡吃「炸紫菜」零食，且學校小食店經常賣光，激發Tob決定嘗試做炸紫菜。

他從泰國傳統小店和中國引進炸厚片紫菜，在網上找食譜試做「炸紫菜」，並帶到商店售賣，火速成為店內的人氣產品。2004年，Tob正式創立品牌「小老闆紫菜」，由於當時售價比進口的日韓紫菜親民，在泰國7-Eleven一上架即深受大眾喜愛。

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短短3年，「小老闆紫菜」每年營業額已高達2.5億泰銖（約5,800萬港元），不但把家中欠下的4千萬泰銖債項還清，更把家人接回泰國居住，而Tob的身家更超過10億泰銖（2.3億港元），目前「小老闆紫菜」已賣到全球27個不同國家，創立了自己的「紫菜王國」，而其創業故事曾被翻拍成電影《The Billionaire》。

相信自己 有膽識與堅持

Tob曾接受訪問透露，創業宛如「摸著石頭過河」，考驗他的不僅是經營智慧，更是膽識與堅持。「最重要有正確的心態，你必須相信自己辦得到，並願意為它掙扎。假如等錢都到位才創業，也許我根本不會再有如此大好的機會。」

▲ 家中有齊小老闆紫菜口味。（facebook圖片）

敢於失敗 從錯誤中學習

至於「小老闆」之名，Tob曾解釋是來自爸爸當時的取笑：「我們兒子要當小老闆啦！」他在個人社交平台也不時分享創業成功之道，他多番強調「從錯誤中學習是成功的核心」，即使他有才華，都經過了多次從錯誤中吸取教訓，不斷改善才有今天。

敢於失敗，並從錯誤中學習，是成功的關鍵，因為這是一門世界上任何地方都沒有教過的學科，沒有什麼比我們自己的經歷，更能教懂我們了。

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責任編輯︰林綺玲