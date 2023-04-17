【樓宇復修】全港首個樓宇復修資源中心　設立體多面屏幕模擬冧石屎場景

▲ 市建局總經理（樓宇復修）李文豪（中） 、市建局高級經理（樓宇復修）鄭子堅（右）和 市建局經理（樓宇復修）黃鉅華 （左）。（梁偉榮攝）

市建區於土瓜灣煥然懿居商場内，設立全港首個樓宇復修資源中心，利用互動多媒體科技，為市民提供一站式的樓宇修復相關資訊和支援服務，料最快7月可開放公衆使用。中心的亮點之一就是那一組立體多面大屏幕裝置，透過逼真的三維影像和烟霧效果，讓訪客仿如置身嚴重失修的樓宇内，目睹石屎從天花墮下，藉此加强公衆對於樓宇管理和定期維修的意識。

市建局總經理（樓宇復修）李文豪表示，資源中心於4至6月起進行首階段試運，安排逾30個地區團體率先參觀。導賞機械人「維修寳」將會帶領訪客參觀各個展區，介紹展覽内容。中心内共有9個會議室及調解室，最大的會議室更可容納200人，供業主組織免費租用，舉行有關樓宇復修及重建事宜的會議。有需要借用資源中心活動室、會議室和調解室的大廈業主/業主組織，可前往「樓宇復修資源中心」網頁申請。經簡單審核後，即可借用場地，名額先到先得，以登記時間爲準。

李文豪續稱，業主在籌組樓宇復修工程，普遍缺乏籌組能力、工程知識及財政儲備。中心設有四個展區，包括因時失修、工程知識、組織能力及財政儲備，各區設多個互動觸控屏幕，提供針對性的資訊，訪客更可掃描屏幕上的二維碼，下載樓宇修復相關文件。展區旁設有一個視像咨詢間，訪客可與綫上市建局職員對話，查詢有關樓宇維修計劃的申請資格、資助金額等。另設有2間視像咨詢服務室，申請人只需帶備身份證及所需文件，於中心服務台領取服務票，之後便可與身處長沙灣樓宇復修辦事處的客戶服務主任進行視像會面，即場申請樓宇復修資助和貸款計劃。

「樓宇復修資源中心」網頁：https://brrc.brplatform.org.hk/tc

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記者：楊佩瑩