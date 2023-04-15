【旅遊復甦】日本全國版JR PASS十月加價逾6成　7日票售5萬日圓

▲ 日本鐵路四通八達，不少遊客買JR PASS。（資料圖片）

遊日人士注意，日本JR集團宣布，將在10月起調整全國版JR PASS票價，加幅逾6成。其中7日票由29,650日圓，加至50,000日圓，加價68%。

現時日本JR PASS有全國版及不同地方版，視乎出行需要購買各種JR PASS。現時宣布加價的全國版JR PASS，14日票由47,250日圓加至80,000日圓，而21日票由60,450日圓，加至100,000日圓。

除了價格上調，JR Pass也擴大可搭乘範圍。現時全國版JR PASS無法搭乘東海道、山陽、九州新幹線的「希望號」（Nozomi）與「瑞穗號」（Mizuho），10月開始可以乘搭，但要另外加購票價，稍情稍後公布。

JR集團亦就價格調整，表示「因為新幹線路線延伸，讓可以觀光遊覽的區域擴大，也引入專用網站購票、引入指定席的預定、可使用自動檢票口」等改善措施，因而調高價格。全國版JR PASS在JR指定販賣商店、代理店和專用網站的銷售價格將會全部統一。

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責任編輯：吳雋妍