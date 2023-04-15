【國家安全】「全民國家安全教育日」升旗儀式今警察學院舉行　陳國基： 盼加強大眾國安意識

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今日（15日）為「全民國家安全教育日」，保安局於早上帶領轄下紀律部隊及下屬青少年團隊，聯同其他青少年制服團體，在黃竹坑警察學院舉行聯合升旗儀式，並由政務司司長陳國基主禮，多名中央駐港機構代表、政府官員及紀律部隊首長亦有出席活動。



政務司司長陳國基指，今年為第三個「全民國家安全教育日」，形容是「推動國安教育的重要環節」，期望藉此營造維護國家安全的濃厚氛圍，並加強社會大眾國民身份認同及奉公守法意識，貫徹「維護國家安全，人人有責」的精神。



他亦強調，「青年是國家和香港的未來、希望和棟樑，更是維護國家安全的中堅力」，並稱今日的升旗儀式由一眾紀律部隊聯同屬下的青年團體一同參與，展現出「年輕一代的愛國愛港情懷、國家安全意識和責任」。同時，他形容《香港國安法》為香港的繁榮穩定，「發揮保駕護航的重要作用」，國家安全得到有力保障，香港亦得以進入由亂到治走向由治及興的新階段。

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責任編輯：梁凱婷