  • 29°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 11:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家安全】「全民國家安全教育日」升旗儀式今警察學院舉行　陳國基： 盼加強大眾國安意識

社會 10:29 2023/04/15

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

今日（15日）為「全民國家安全教育日」，保安局於早上帶領轄下紀律部隊及下屬青少年團隊，聯同其他青少年制服團體，在黃竹坑警察學院舉行聯合升旗儀式，並由政務司司長陳國基主禮，多名中央駐港機構代表、政府官員及紀律部隊首長亦有出席活動。
　　 
政務司司長陳國基指，今年為第三個「全民國家安全教育日」，形容是「推動國安教育的重要環節」，期望藉此營造維護國家安全的濃厚氛圍，並加強社會大眾國民身份認同及奉公守法意識，貫徹「維護國家安全，人人有責」的精神。
　　 
他亦強調，「青年是國家和香港的未來、希望和棟樑，更是維護國家安全的中堅力」，並稱今日的升旗儀式由一眾紀律部隊聯同屬下的青年團體一同參與，展現出「年輕一代的愛國愛港情懷、國家安全意識和責任」。同時，他形容《香港國安法》為香港的繁榮穩定，「發揮保駕護航的重要作用」，國家安全得到有力保障，香港亦得以進入由亂到治走向由治及興的新階段。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷

 

 

相關文章

【天氣報告】下周再遇連日雨　濕度飆升兼夾熱
今日 06:00
【天氣報告】下周再遇連日雨　濕度飆升兼夾熱
【旅遊復甦】日本全國版JR PASS十月加價逾6成　7日票售5萬日圓
今日 00:03
【旅遊復甦】日本全國版JR PASS十月加價逾6成　7日票售5萬日圓

你可能感興趣

【天氣報告】下周再遇連日雨　濕度飆升兼夾熱
今日 06:00
【天氣報告】下周再遇連日雨　濕度飆升兼夾熱
【旅遊復甦】日本全國版JR PASS十月加價逾6成　7日票售5萬日圓
今日 00:03
【旅遊復甦】日本全國版JR PASS十月加價逾6成　7日票售5萬日圓
一國兩制 陳國基 國安教育 國安法 保安 大眾 紀律部隊 政務司 保安局 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
09:32 2023/04/14
【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡
14:36 2023/04/14
【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡
【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險
17:03 2023/04/14
【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險