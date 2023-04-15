【公屋輪候】港婦排公屋6年等到60歲　轉「長者隊」僅1個月獲派單位

▲ 有港婦輪候公屋6年多，等到現在60歲轉排「長者隊」，僅一個月即獲派單位。

有說「得公屋得天下」，但想上樓動輒要等數年以上。房署早前公布最新公屋輪候時間，截至去年12月底，公屋一般申請人平均輪候時間為5.5年。近日有港婦在社文媒體透露，她已輪候公屋6年多，等到現在60歲轉排「長者隊」，僅一個月即獲派單位。

該名港婦本周一（10日）於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，開心分享「終於畢業啦」。她由2017年開始輪候公屋，表示︰

從非長者排到長者6年零3個月，排長者即刻改市區，僅一個月就派屋……

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獲派黃大仙區彩輝邨單位

她指本周四（13日）去簽約，同時分享房署的「配房通知信」，可見她獲派黃大仙區的彩輝邨彩葉樓27樓單位，月租$1,184。她在留言補充，單位非向山那一面，交通尚算便利，只需搭幾分鐘小巴就可以到達彩虹港鐵站，而步行去港鐵站則需時約15分鐘。

當日她去到單位時仍在翻新中，不過認為周邊環境、樓道均不俗。她似乎對單位感到滿意︰

我都估唔到緊快……希望好住！

▲ 港婦獲派黃大仙區的彩輝邨彩葉樓27樓單位。（圖片來源︰fb「香港公營房屋討論區(FB版)」）

她提及自己一到60歲，即去房署填表申請改隊，稱「長者唔計分，計排隊號碼」，非長者則計分數。她感謝有這個公屋討論群組平台，令她從中學識很多東西，也感謝一班同路人，並祝福他們快快上到合心水的樓。

網民讚彩雲邨夠靜空氣好

網民為她能上樓感到高興，表示「​恭喜樓主，可以入住理想安樂窩」、「祝你新屋入伙開開心心」、「27樓發達喇」、「收咗樓仲有好多嘢安排㗎，希望你安居」。有網民指彩輝邨好住，「鐘意靜就ok」、「比彩雲邨略高地勢，空氣好」。

可是也有網民指出彩輝邨的不便之處，「你預上落一定要搭嗰架死人小巴，單程路，斜到想行上去都唔得，返工放工時段排隊排到傻」，他見老人家上落小巴都好辛苦。另外，一到回南天濕到滴水，電器牆身好易壞及發霉。

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責任編輯︰王明芳