【家庭悲劇】患病老父拒絕請看護　兒子親自照顧50幾歲生日當天過勞死

▲ 一名患病老人拒絕請看護，兒子親自照顧，50幾歲生日當天過勞死。（iStock圖片，非當事人）

長年照顧患病或年老的家人，不少照顧者都身心俱疲，壓力難以想像。台灣一名患病老人堅持不請看護，想兒子親自照顧，結果兒子日間返工，晚上照顧爸爸，最終在50幾歲生日當天過勞死。事件再次引起網民對照顧者的關注，有人認為寧可請外傭、看護幫忙，也不要讓悲劇發生。

台灣作家黃大米昨日（14日）於facebook發文分享，她去早餐店吃早餐時，老闆娘跟她講述了一件事。有一位大老闆生病後，不讓兒子請看護，要兒子親自照顧他︰

兒子白天要上班，晚上要顧爸爸，媳婦也跟著很累。

兒子日間返工晚上照顧

這位大老闆的女兒已出嫁，沒有住在一起，她也要求哥哥不要請外籍看護。新抱不敢多說，但她每次來早餐店時，都跟老闆娘抱怨照顧得好累。後來，更發生了無法挽回的憾事︰

50幾歲的兒子在生日當天，先過勞死，而80幾歲的爸爸還活著。

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新抱在丈夫不幸離世後，將老爺交給當初堅持不讓他們請外籍看護的姑仔照顧。而姑仔不久後就聘請了外籍看護，幫忙照顧父親。早餐店老闆娘表示︰

怎樣都要請外籍看護啦，不能聽老人家要省錢就不請，搞到大家累死，這樣不是花更多。

黃大米在留言補充，身邊有太多想替兒女省錢的長輩，原是疼惜兒女不要為自己多花錢，卻忽略他們已人到中年，身體狀況不如青壯年時期。

網民︰有人照顧爸爸累到中風

網民都同意必須請看護，留言「聽過很多例子，照顧者比病人還早走，原因之一就是過勞死」、「長久之計是找外籍看護，但要有家人在旁陪伴」、「看護比我們專業」、「找到好看護，重生！」。

有網民分享，他認識一名女子在丈夫去世後，仍繼續照顧奶奶，可是當奶奶也離世後，她被姑奶和叔仔趕出家門。另一名網民聽過一個民間傳奇，一名公務員兒子只請看護在日間照顧爸爸，放工就接力去醫院照顧，翌日再返工，結果「爸爸還沒出院，兒子累到中風了」。

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責任編輯︰王明芳