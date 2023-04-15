【全民國家安全教育日】夏寶龍：希望香港天天拼經濟　遊行不是表達訴求的唯一方式

▲ 夏寶龍指，維護國家安全與表達利益訴求，是不矛盾的。 ( 陳靜儀攝)

今日是「全民國家安全教育日」，港澳辦主任夏寶龍表示，維護國家安全與表達利益訴求，是不矛盾的，但表達訴求的渠道和方式有很多種，遊行不是表達利益訴求的唯一方式。他又指，希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟、跑馬、跳舞、炒股，更用廣東話讀出「搵啲錢。」

國安委今日主辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，夏寶龍任主禮嘉賓，並發表演講，他強調，「維護國家安全與表達利益訴求，是不矛盾的」，表達訴求的渠道和方式有很多種，是各種各樣的，遊行不是表達利益訴求的唯一方式，「從過往的經驗看，環保、民生等利益訴求，很容易被騎劫，人們善良的願望，很容易被別有用心的人操縱」，環保、民生等利益訴求，歪曲成政治問題，誘發社會對抗。

夏寶龍提到，香港是一個高度多元的社會，不管是何種政治立場，只要遵守《基本法》、《國安法》和香港法律，都可以在香港自由生活工作、學習，都可以依法行使自己的權利，安心做自己的事情。

希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟、跑馬、跳舞、炒股、「搵啲錢」

夏寶龍認為，「一個對立的社會是沒有前途的」，香港大家庭，應該形成包容共濟的好氛圍，有事好商量，眾人的事情眾人好商量。他希望，香港天天辦會展、搞創科、拼經濟、跑馬、跳舞、炒股、更用廣東話讀出「搵啲錢。」

▲ 夏寶龍認為，「一個對立的社會是沒有前途的」。 ( 陳靜儀攝)

他提到，「修例風波」這場港版的「顏色革命」，雖然沒有達成，但是永遠抹不去的傷疤，「是我們永遠的痛」，有人想抹去這段慘痛的記憶是沒有可能的，是一口時時懸在香港頭上的警鐘，每時每刻警醒香港不能再亂起來，。他反問，「試問我們還能容許港獨、黑暴、攬炒再橫行嗎」，區議會再被反中亂港分子操弄，成為禍害香港的主角，絕對不可以。

中央支持完成《基本法》第23條立法

他又指，，香港是中國唯一行普通法地區，一向以法治著稱，擁有大量法律優勢人才，是香港一大特色優勢，無論是用普通法還是大浪法，維護國家安全都是首要任務，普通法也能很好維護國家安全，中央支持香港保持普通法制度，支持完善，特區司法制度和法律體制，包括完成《基本法》第23條立法。

▲ 夏寶龍(左)和李家超(右)。 ( 陳靜儀攝)

其他活動主禮嘉賓包括維護國安委主席、行政長官李家超、中聯辦主任及國安委國家安全事務顧問鄭雁雄、國安全公署副署長李江舟、外交部駐港特派員公署特派員劉光源以及中國人民解放軍駐香港部隊司令員彭京堂。

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責任編輯：區綽彥