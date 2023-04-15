  • 30°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】暗黑咖啡店賣特調「人血雞尾酒」　醫生恐釀傳染病危機︰非常危險

食用安全 11:50 2023/04/15

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

暗黑咖啡店賣「人血雞尾酒」，用店長血液調製，醫生警告︰非常危險。

用真人血做的「血腥瑪麗」？日本一間暗黑系咖啡店近日推出一款新飲品，竟是用店長血液調製的雞尾酒特飲。該咖啡店的行為引起網民討伐，當地醫生更警告，飲用他人血液是非常危險的行為。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休　主人不離不棄照顧終老：牠是家人

綜合日媒報道，位於北海道札幌的主題咖啡店「問題兒童控Cafe Dark」，以「問題兒童」為主題，店員都是問題少女。4月2日，咖啡店推出一款新飲品，竟將女店長自己的血液添進雞尾酒中，調製成特製飲品提供給客人飲用。

據悉，該主題咖啡店會讓店員進行Cosplay，並畫上誇張的妝容，吸引喜歡暗黑系的客人光顧，在Twitter上擁2.2萬名粉絲。該款「人血雞尾酒」推出後引起軒然大波，咖啡店僅開張18日，店家表示已經解僱該名店長，事後亦發出公告指，「這種行為是打工恐怖主義（バイトテロ，指工讀生惡搞行為），絕對不能原諒。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

該女店長的行為引起大量網民的熱議，紛紛表示「好可怕」、「我絕對不敢喝」、「這已經不只是主題的問題了」，更有網民笑稱，「那位要求人血特調的人，即使得了傳染病，還可能高興地歡呼『和她得了一樣的病』。」

日本醫生北尾善杜回應事件表示，在醫學領域中，血液的處理是一件非常謹慎和嚴格的事情，直言「飲用他人血液是非常危險的行為。」他還指出，「口服他人血液而染病的案例很少，但有很多重大疾病會透過血液傳染，例如HIV、乙型及丙型肝炎、梅毒等。若口腔內有傷口，很容易發生血液感染。」

他呼籲，事件中提供血液的女店長，或者有飲用這款雞尾酒的客人，都應該接受血液檢查。最後强調，無論如何都不該做出這種事，因為這可能會對顧客的健康帶來嚴重的危害。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【壽司郎之亂】用過牙籤塞回牙籤筒　日本2男惡搞燒肉店被捕
11:46 2023/04/13
【壽司郎之亂】用過牙籤塞回牙籤筒　日本2男惡搞燒肉店被捕
【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用
17:36 2023/04/11
【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用
【食用安全】一批法國進口酒有玻璃破裂風險　食安中心籲不要飲用
22:06 2023/02/23
【食用安全】一批法國進口酒有玻璃破裂風險　食安中心籲不要飲用

你可能感興趣

【壽司郎之亂】用過牙籤塞回牙籤筒　日本2男惡搞燒肉店被捕
11:46 2023/04/13
【壽司郎之亂】用過牙籤塞回牙籤筒　日本2男惡搞燒肉店被捕
【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用
17:36 2023/04/11
【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用
【食用安全】一批法國進口酒有玻璃破裂風險　食安中心籲不要飲用
22:06 2023/02/23
【食用安全】一批法國進口酒有玻璃破裂風險　食安中心籲不要飲用
食用安全 雞尾酒 日本 Cafe 傳染病

最高瀏覽

【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡
14:36 2023/04/14
【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡
【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
09:32 2023/04/14
【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況
【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險
17:03 2023/04/14
【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險