【食用安全】暗黑咖啡店賣特調「人血雞尾酒」　醫生恐釀傳染病危機︰非常危險

▲ 暗黑咖啡店賣「人血雞尾酒」，用店長血液調製，醫生警告︰非常危險。

用真人血做的「血腥瑪麗」？日本一間暗黑系咖啡店近日推出一款新飲品，竟是用店長血液調製的雞尾酒特飲。該咖啡店的行為引起網民討伐，當地醫生更警告，飲用他人血液是非常危險的行為。

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綜合日媒報道，位於北海道札幌的主題咖啡店「問題兒童控Cafe Dark」，以「問題兒童」為主題，店員都是問題少女。4月2日，咖啡店推出一款新飲品，竟將女店長自己的血液添進雞尾酒中，調製成特製飲品提供給客人飲用。

據悉，該主題咖啡店會讓店員進行Cosplay，並畫上誇張的妝容，吸引喜歡暗黑系的客人光顧，在Twitter上擁2.2萬名粉絲。該款「人血雞尾酒」推出後引起軒然大波，咖啡店僅開張18日，店家表示已經解僱該名店長，事後亦發出公告指，「這種行為是打工恐怖主義（バイトテロ，指工讀生惡搞行為），絕對不能原諒。」

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該女店長的行為引起大量網民的熱議，紛紛表示「好可怕」、「我絕對不敢喝」、「這已經不只是主題的問題了」，更有網民笑稱，「那位要求人血特調的人，即使得了傳染病，還可能高興地歡呼『和她得了一樣的病』。」

日本醫生北尾善杜回應事件表示，在醫學領域中，血液的處理是一件非常謹慎和嚴格的事情，直言「飲用他人血液是非常危險的行為。」他還指出，「口服他人血液而染病的案例很少，但有很多重大疾病會透過血液傳染，例如HIV、乙型及丙型肝炎、梅毒等。若口腔內有傷口，很容易發生血液感染。」

他呼籲，事件中提供血液的女店長，或者有飲用這款雞尾酒的客人，都應該接受血液檢查。最後强調，無論如何都不該做出這種事，因為這可能會對顧客的健康帶來嚴重的危害。

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責任編輯：羅嘉欣