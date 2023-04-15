【明星扮靚】騷完美身段被讚不似三孩之母　胡杏兒瘦身秘訣：女人要靚就不能懶

▲ 胡杏兒操出結實腹肌。

現年43歲的胡杏兒於2015年跟商人李乘德結婚後，先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及三子李奕宏（Liam），經歷3次懷孕的胡杏兒，每次產後均能夠極速修身，被列為索媽一族。

身在上海的胡杏兒未有鬆懈，抽空運動保持健美身段，昨日她於社交平台分享美照，大晒弗爆身材。

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▲ 胡杏兒一家五口。

靚媽操出完美身段

從照片所見，身穿黑色Bra top的杏兒晒出腹肌，更操出馬甲線的「雛形」來，另外素顏的胡杏兒皮膚白滑，狀態超好，完全不似43歲的三孩之母。

不少網民大讚杏兒身型弗爆，更驚訝沒有妊辰紋，當中包括「完美身段」、「完全唔似有三個小朋友嘅媽媽，身型仲可以咁fit」另有網民說：「姐姐，我看到了你的肌肉」，杏兒即回覆：「努力有成效了」，她稱自己仍需努力。

另外網民們紛紛請教KEEP弗方法，當中杏兒說：「堅持運動要堅持！」，網民更建議她拍攝 健身vlog來分享。至於杏兒老公李乘德即留言：「Normal la」，似乎想老婆繼續努力。

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胡杏兒：女人要靚不能懶

在昨晚，杏兒便以超deep V裙子於上海出席活動，大晒苗條身形，她透露事前也下了苦功，完全是勤做運動的成果。

而這身形是否自己近年最佳的狀態？她笑說：「女人要靚，就不能懶，其實一直以來也有做運動的習慣，不過這陣子做運動的時間比之前多，飲食方面也吃得健康，也滿意自己的成果，希望每次也可以以最佳狀態出來見大家。」

身為三孩之母的胡杏兒曾公開其修身秘訣：「其實管住嘴真的很重要，但並不是節食不吃，反而要三餐吃全，接下來的日子我會給大家介紹一下我的一日三餐：五穀、脂肪、蛋白質和維他命的吸收很重要，所以三餐的食物營養都要均衡，包括脂肪都是必不可缺的。」

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另外，數年前杏兒已跟從「魔鬼教練」林芊妤練習瑜珈，上第3堂已教她做head stand，杏兒亦很勤力，面對高難度動作也不氣餒。

她曾發文表示：「明明小時候做的拱橋一點難度也沒有，現在為什麼這麼辛苦！！辛苦魔鬼教練幫我托住條腰！」

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