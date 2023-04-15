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【全民國家安全教育日】李家超：反中亂港勢力濫用區議會推動港獨　鄭雁雄：「軟對抗」還不時抬頭

政治 11:56 2023/04/15

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李家超指，反中亂港勢力濫用區議會等其他組織，推動港獨。(陳靜儀攝)

今日是「全民國家安全教育日」，國安委主席、特首李家超提到，沒有《港區國安法》時，反中亂港勢力濫用區議會和其他組織，推動港獨，搭建「攬炒」平台，中央果斷出手，頒布及實施《港區國安法》，扭轉黑暴亂象，港府也會盡早完成《基本法》第23條的立法工作。中聯辧主任鄭雁雄就指，「軟對抗」還不時抬頭，要堅決防止死灰復燃，「近來有些人建議這個法可以不立，這個法可以取消，不管是出於好心，還是有哪個其他原因，都是草率的。」

國安委今日主辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，李家超任主禮嘉賓，並致辭指，三年前「黑暴」到處縱火破壞，當時香港沒有國安法，立法會被反中亂港勢力滲透和盤踞，蓄意拖垮一國兩制，立法會審批撥款被惡意拖移，導致大量經濟基建民生無了期滯後，反中亂港勢力還濫用區議會等組織，推動港獨，搭建攬炒平台。中央果斷出手，頒布及實施《港區國安法》，扭轉黑暴亂象，《港區國安法》生效之後國家安全得到有力維護，社會重回正軌，營商環境持續改善。

李家超：會盡早完成《基本法》第23條的立法工作

李家超強調，特區政府會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，政府已向立法會提交《法律執業者條例》修訂草案，以有效處理沒有全面執業資格的海外律師參與國安案件的問題，政府也會盡早完成《基本法》第23條的立法工作。政府正就規管網絡安全、虛假信息和眾籌活動等積極進行研究，也會致力防範化解重大經濟金融風險、完善監管，確保金融安全。

鄭雁雄：「軟對抗」還不時抬頭

中聯辧主任鄭雁雄亦是主禮嘉賓，並發表演講強調，要清醒認識到，治的局面還不鞏固，如國安案件，還大多處於審理過程，一些外國的敵對勢力，還在搗亂，一些法律機制還有待完善，「軟對抗」還不時抬頭，一些反中亂港勢力，仍在伺機而動，要堅決防止死灰復燃。他提到，「近來有些人建議這個法可以不立，這個法可以取消，不管是出於好心，還是有哪個其他原因，都是草率的。」

鄭雁雄指，「軟對抗」還不時抬頭。(陳靜儀攝)

鄭雁雄表示，外界對香港還有很多誤解，當前國際上對香港的期待日趨正面，但同時在美西方主導的輿論，一些人存在不少小疑惑，最近特區政府官員出訪沙特泰國等國際的等國際論壇，常常被問到《港區國安法》會否衝擊司法獨立，香港會否失去法治環境優勢，甚至有人問香港是否變成一個一制。他認為，如何向外界說明真相，需要再花大力氣，加強向外界講好香港故事。

鄭雁雄強調，香港回歸26年了，再也不能搞錯方向，不能搞亂自己，不能再被人利用蒙蔽，香港要安定安寧，要繁榮昌盛，要團結，不要對立撕裂，必須清楚看到，港獨就是死路，攬炒就是絕路，反共反中是自絕出路。

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責任編輯：區綽彥

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