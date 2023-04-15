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【收生不足】鄧飛：「縮班殺校」做法欠缺前瞻性　建議檢討中、小學校網分布

社會 11:30 2023/04/15

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立法會議員鄧飛。（資料圖片）

近年，本港出生率不足，學生人口下降，部分小學更出現收生不足問題。立法會議員鄧飛建議，教育局可考慮檢討本港中、小學校網分布，並認為「縮班殺校」做法不理想。

鄧飛今日（15日）於電台節目上表示，現時36個小學及18個中學校網設計細碎，但交通較以往方便，令學生湧到名校雲集的地區上學。而當局以「縮班殺校」做法處理學生人口下降的結構性問題，欠缺前瞻性，只能作應急之用。

出席同一電台節目的香港資助小學校長會副主席陳淑儀亦表示，業界希望保持現有學校數目，以過渡學生人口下降問題，並建議可以趁學生人口減少，加速推行小班教學，提高教學質素，但強調並非為保就業。

前中學校長會主席林日豐亦建議，當局修改小學開班標準，以初小（1至3年級）的平均人數作計算，若只考慮小一的收生人數，形容為「對學校殺傷力很強」。他又建議當局應宏觀處理問題，可鼓勵「一帶一路」國家的學生來港升學。

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記者：梁凱婷

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