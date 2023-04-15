【法言人】何依婷陳嘉慧OL裝登場　TVB兩大上位小花具女友Feel【多圖】

TVB新劇《法言人》的幾位年青角色陸續出場，包括Hogan（丁子朗飾）、Alice（何依婷飾）、Tony仔（容天祐飾）及Grace（陳嘉慧飾）等。

其中兩大女神何依婷（Regina）及陳嘉慧（Erica）分別以秘書及OL套裝Look登場。她們都是TVB上位姐仔，而且雖然有時打扮稍作性感卻不暴露，並略帶文青味，甚具「女友feel」。

現年29歲的何依婷港姐曾就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學，其後入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。

【香港小姐】何依婷佛系性格曾被誤會不上進 入行目光擴闊不再井底之蛙

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

何依婷學業成績優異

她在學考試成績理想，中學畢業考獲平均GPA3.5以上佳績，獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習。

Regina在2016年以一級榮譽學士學位，之後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所任職金融服務顧問。不過，她有感金融行業不適合自己，決定另謀方向。

最新影片推介：Ivy So專訪

選港姐入行

她在2017年參選港姐奪亞軍，同屆冠軍雷莊𠒇及季軍黃瑋琦卸任後已淡出娛圈，惟何依婷漸受重用，由最初主時綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位，在其處女劇《機場特警》內，她的空姐look、穿著Bikini洗車look俘虜大批宅男。

在2021年新版《十月初五的月光》更首當女主角，演「祝君好」一角，在劇集《星空下的仁醫》﹑《美麗戰場》有具演技發揮的角色，成為TVB上位小花之一。

近日她亦會參與由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，這部劇更是視后佘詩曼回巢之作，也有李施嬅﹑馬國明等好戲之人。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

陳嘉慧讀藝訓班入行

至於現年26歲的陳嘉慧在2016年當時仍是學生的她於暑假參加TVB電視臨時演員招募，然後客串劇集《溏心風暴3》，由此對演戲產生興趣，之後加讀TVB第29期電視藝員訓練班，畢業後簽約成為TVB旗下藝人。

Erica曾多次參演《愛•回家之開心速遞》，但都是演不同角色，非常劇集常駐演員。直到2019年在劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」，與眾美少女郭思及林映蔚等人合作，開始為觀眾認識，其後成為兒童節目《Think Big天地》的主持之一，同時亦接拍多部劇集。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

留學日本具語言優勢

到2020年，Erica於劇集《迷網》演外表清純實質卻是綠茶婊的幼稚園老師嘉碧，演技獲觀眾關注。2021年，她更於劇集《愛上我的衰神》首度擔正女主角。之後參演《回歸》等。

此外，陳嘉慧於12歲隨在日本工作的母親到東京生活，並在日本櫻美林大學畢業，故此能講流利日語。而她亦憑懂日語的優勢，數次獲安排到日本拍旅遊節目，以及一些要用日文溝通的主持工作。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R