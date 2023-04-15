【航空貨運】民航處推多項措施支援業界營運　高端物流中心年內竣工增170萬公噸貨運量

▲ （林世雄網誌圖片）

根據國際機場協會最新數據，香港國際機場再度榮膺「全球最繁忙的貨運機場」，去年共處理逾420萬公噸貨物及航空郵件。運輸及物流局局長林世雄表示，有賴業界、機場管理局及政府通力合作，促進航空貨運業發展，更指民航處會推出多項措施支援業界營運，而高端物流中心會於年內竣工，預計有助增加170萬公噸貨運量。

為吸引航空公司增加貨機來港，林世雄在網誌中表示，民航處會推出多項便利措施，支援航空及貨運業界營運，包括發出加快航班申請的指引、簡化申請程序、加快處理審批航空公司的額外航班申請、暫時豁免經營包機運載貨物來往香港的申請者提交部份申請資料及文件等。

同時，為加強貨物處理能力及效率，機管局已在機場南貨運區預留土地支持轉運、跨境電子商貿及高價值溫控空運貨物的發展。林世雄指，由「阿里巴巴集團」旗下物流公司「菜鳥網絡」牽頭的合資公司於機場興建高端物流中心，預計於今年竣工，預計全面投入運作後，每年可為香港國際機場帶來額外逾170萬公噸的航空貨運量。

另外，機管局亦積極投資發展機場的冷鏈設施，林世雄亦替，當局在停機坪興建遮蓋及添置冷凍拖卡，藉此提高現有溫控藥物貨運的質素；當中21個冷凍拖卡可供機場社區夥伴租用，配備實時溫度追蹤及全球衛星定位系統。

林世雄又表示，當局會不斷鞏固及發揮自身優勢，謀求政策創新，鞏固及提升香港作為國際航運中心和國際航空樞紐的地位，成為聯通世界和國家的最重要門戶。

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責任編輯：梁凱婷