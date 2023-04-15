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【交通意外】16歲網紅無牌揸電單車懶理網民勸阻　20日後載朋友車禍雙亡

健康 13:46 2023/04/15

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

16歲網紅無牌揸電單車，懶理網民勸阻，20日後載朋友車禍雙亡。

内地一名16歲網紅「小嬌妻」經常於抖音分享自己騎重型電單車的影片，但她並沒有電單車執照，更在影片中做出一些危險舉動。雖曾有網民勸阻溫提「危險」，但卻遭到她反斥。未料，近日騎電單車載友人外出時，2人意外自撞雙雙身亡。

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綜合内地媒體報道，雲南一名16歲網紅「小嬌妻」，13日凌晨與一名21歲友人騎電單車於昆明環湖南路行駛時，意外撞上馬路中央的綠化分隔島，警方趕到現場後，發現2人搶救無效死亡。

3月25日有網民曾於網紅「小嬌妻」發佈的影片下留言，表示她的行為非常危險，但卻遭到她反斥「危險nm（危險你x）」，結果20天後卻因車禍身亡。而網紅「小嬌妻」的一位友人小朱（化名）表示，「她騎車很穩，心也特別好，她的性格是不會服輸的那種，懟網友是因為她不喜歡陌生人指點。」

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事件曝光後引起大量網民熱議，批評女網紅反斥他人的善意提醒，「人家善意提醒，她還反嗆？」、「無證駕駛，網友好心『危險』，回個『危險nm』，這叫人挺好？」、「問題就是，已經有人提醒她這樣開車很危險，而且16歲還沒達到可以拿駕駛證的年齡，屬於無證駕駛，現在連累其他人也丟了性命。」、「無證駕駛，別人説這危險也算指點？」。

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責任編輯：羅嘉欣

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