【交通意外】16歲網紅無牌揸電單車懶理網民勸阻　20日後載朋友車禍雙亡

▲ 16歲網紅無牌揸電單車，懶理網民勸阻，20日後載朋友車禍雙亡。

内地一名16歲網紅「小嬌妻」經常於抖音分享自己騎重型電單車的影片，但她並沒有電單車執照，更在影片中做出一些危險舉動。雖曾有網民勸阻溫提「危險」，但卻遭到她反斥。未料，近日騎電單車載友人外出時，2人意外自撞雙雙身亡。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，雲南一名16歲網紅「小嬌妻」，13日凌晨與一名21歲友人騎電單車於昆明環湖南路行駛時，意外撞上馬路中央的綠化分隔島，警方趕到現場後，發現2人搶救無效死亡。

3月25日有網民曾於網紅「小嬌妻」發佈的影片下留言，表示她的行為非常危險，但卻遭到她反斥「危險nm（危險你x）」，結果20天後卻因車禍身亡。而網紅「小嬌妻」的一位友人小朱（化名）表示，「她騎車很穩，心也特別好，她的性格是不會服輸的那種，懟網友是因為她不喜歡陌生人指點。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事件曝光後引起大量網民熱議，批評女網紅反斥他人的善意提醒，「人家善意提醒，她還反嗆？」、「無證駕駛，網友好心『危險』，回個『危險nm』，這叫人挺好？」、「問題就是，已經有人提醒她這樣開車很危險，而且16歲還沒達到可以拿駕駛證的年齡，屬於無證駕駛，現在連累其他人也丟了性命。」、「無證駕駛，別人説這危險也算指點？」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣