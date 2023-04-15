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【老父養家】7旬駝背老伯不辭勞苦送外賣　揭背後心酸故事︰仔女唔肯做嘢

育兒經 13:57 2023/04/15

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一名7旬駝背老伯不辭勞苦地去送外賣，只因子女不願工作。（影片截圖）

年邁老人理應踏入退休生活，好好享兒孫福。可是新加坡有一名7旬老伯，每天依然駝著背，不辭勞苦地去送外賣。別人看到他送外賣都覺得辛苦，一切全因老伯的子女不願工作，他無奈高齡負擔一家的生活費用。

老伯吃力拿外賣

綜合新加坡傳媒報道，日前網民哈茲萬在抖音（TikTok）拍片分享，在當地一個商場發現一名滿頭白髮的駝背老伯，從一間餐廳出來，手上吃力地提著一袋外賣餐飲，令網民感到非常不忍。哈茲萬上前關心老伯，老伯告訴他正要送外賣給住在附近的居民。

原來這位老伯名為查卡里亞，正是兩年前備受傳媒關注的駝背老人，當時68歲的他因疫情影響難以再當司機。雖然他努力搵工，但終始年紀大，加上行動緩慢，工作沒有回音，只好轉行送外賣。

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擔起一家生活開支

查卡里亞過去接受當地傳媒訪問時表示，他的兩名子女都不願工作，無計可施下，他只能硬著頭皮工作養家，擔起家裡開支及孩子的生活費，甚至連他們的香煙錢亦由他支付，經濟壓力可想而知。

有關影片在網上瘋傳，網民都擔心老伯的身體狀況，是否能繼續工作下去，而且有時送的外賣沉重，以他的高齡實在無法應付。有網民留言，「老伯都一大把年紀了，依然還得為生活奔波」，同時勸勉一眾年輕人應努力工作，以免成為父母的負擔。

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責任編輯︰王明芳

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