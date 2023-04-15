【流感高峰期】專家籲家長盡快帶小童接種流感疫苗　又指應善用到校打針服務提高接種率

▲ 港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強。（資料圖片）

近期，兒童感染流感的個案增加，根據醫管局數據，現時公立醫院兒科病房使用率達7至10成。專家呼籲，家長應盡快帶小童接種流感疫苗，亦稱完成接種三劑新冠疫苗才會有足夠保護。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今日（15日）於電台節目表示，若小童患上流感，同時遭細菌感染，例如肺炎鏈球菌，可引致嚴重併發症。他更稱，醫院近日接收了大批兒童感染流感或過濾性病毒個案，發現入院兒童留院日數較以往長，故呼籲家長盡快帶小童接種流感疫苗，並指完成接種三劑新冠疫苗才會有足夠保護。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆形容，現時學童接種流感疫苗情況「甩轆」，5歲或以下幼童接種率只有逾3成，而小學生接種率逾6成，以往到校打針服務接種率可達7成，故建議善用有關服務。

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記者：梁凱婷