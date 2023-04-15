【香港小姐】馬賽升呢人母分享親子日常　帶愛女放生牛蛙被狠批

▲ 馬賽帶女兒「放生」卻被狠批。

前港姐馬賽（現名馬菀迎）近年絕跡香港娛圈，於4年前跟圈外男友結婚後於北京生活，專心相夫教女。不過馬賽閒時於社交平台分享生活日常，日前她帶同4歲女兒Camellia去河邊「放生」，卻惹來網民狠批。

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被網民批沒常識

早前馬賽於社交平台分享一段影片，她寫道：「放生，️護生，我愛你就像愛我自己一樣。」

片段開首馬賽影住一大袋牛蛙，她更指著說：「寶貝，你們自由啦。」之後鏡頭一轉，揹住名牌手袋的馬賽拖著女兒去河邊，同行還有多位朋友，一行人帶來大袋魚、烏龜、鱔魚和牛蛙來放生，只見馬賽跟女兒一起將牛蛙們放生河裡，之後跟女兒一起跟牛蛙「道別」。

▲ 2019年，馬賽实宣布婚訊。（取自微博）

惟網民指出牛蛙不能放生，馬賽反問道：「呀 不行嗎？會不會生活不了？」，網民即答道：「不是會不會生活的問題，是亂發物種會破壞生態生物鏈。」

另外，網民稱這是常識，還是刪了片段吧，亦有網民批評：「好心做壞事」

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升呢人母轉做網紅

馬賽於2019年爆婚出訊，同年誕下愛女Camellia，有報道指其丈夫家底豐厚，為內地富二代，不過馬賽未有公開老公的背景，低調過著少奶奶生活，從其社交平台所見，她會陪下女兒整手作和學騎馬，專心做少奶奶。

另外馬賽近年轉型做健康網紅，於網上拍片分享美容和養生心得，早前她分享一段有關醫治失眠的影片，解說失眠的原因及改善方法，不過網民卻批評馬賽樣貌走樣，有點「大媽」感覺。

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