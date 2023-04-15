【國安教育日】夏寶龍：支持完善特區司法制度和法律體系　包括完成23條立法（附全文）

▲ 夏寶龍指，中央支持香港保持普通法制度，支持完善特別行政區司法制度和法律體系。(陳靜儀)

國安委今日主辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，港澳辦主任夏寶龍任主禮嘉賓，並發表演講，他強調，維護國家安全與表達利益訴求不矛盾，表達訴求的渠道和方式有很多種，遊行不是表達利益訴求的唯一方式。他又指，中央支持香港保持普通法制度，支持完善特別行政區司法制度和法律體系，包括完成《基本法》第23條立法。

以下為全文：

香港特別行政區維護國家安全委員會主席、

特別行政區李家超行政長官，

女士們，先生們，朋友們：

大家上午好！今天是第八個「全民國家安全教育日」，很高興有這樣一個機會與大家見面，我很願意就維護國家安全等話題同大家說一些心裡話。



去年7月1日在香港回歸祖國25週年之際，習近平主席視察香港發表一系列重要講話，對香港提出了殷切希望，語重心長地指出「香港是全體居民的共同家園，家和萬事興。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展。」習近平主席的講話飽含著對香港、對香港同胞的深情關懷，極大增強了全體港人共同守護香港安寧、共創香港美好未來的信心和決心，為維護國家安全、推進「一國兩制」實踐行穩致遠指明了前進方向。

縱觀香港歷史，香港的命運從來都與祖國的命運緊密相連。這裡貫穿著一條主線是，香港人民戰勝重重災難、困難，不懼怕任何艱難險阻，英雄的香港人民創造了香港的歷史。近代以後，香港被迫割讓，被英國殖民統治150多年；抗日戰爭時期，香港又進入了被日本侵略者佔領3年零8個月的黑暗歲月，經受了無數磨難、屈辱和挫折。包括為了爭取早日結束殖民統治，香港人民挺起脊梁、奮起抗爭，同全體中華兒女一道進行了一場場氣壯山河的鬥爭，譜寫了一曲曲可歌可泣的史詩。回歸祖國後，香港開啟了歷史新紀元，「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功，當家作主的香港人民揚眉吐氣，戰勝各種天災人禍，創造了長期繁榮發展的奇蹟，令世界為之讚歎。但是香港內外敵對勢力容不得香港的快速發展和繁榮穩定，容不得香港人民生活在擁有法治、自由、民主的環境裡，千方百計地進行詆毀、污衊、攻擊和破壞。特別是「修例風波」期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行、肆意進行打砸搶燒殺，甚至妄圖把香港從祖國再分離出去。對此，香港人民不屈不撓、不怕犧牲，勇敢地站出來與暴徒進行鬥爭，勇敢地守護香港家園，勇敢地捍衛國家安全。代代相傳的「獅子山精神」，一次次讓香港化危為安、浴火重生、續寫傳奇。



當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段。這個好局面來之極為不易。這是中央全力支持得來的，是全體香港人民付出艱辛努力和巨大代價換來的，值得倍加珍惜、倍加呵護。香港要安定安寧，不要暴亂動盪；要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序，這是全體香港人民的共同心聲。

事實告訴我們，「安」來「福」來，「安」是最大的福，「亂」是最大的禍。 「國安」才能「港安」，「國安」才能「家安」。保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。沒有安全和穩定，一切都無從談起。 「安」不是從天上掉下來的，也不是一勞永逸的。 「修例風波」這場港版「顏色革命」雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的。它是懸在我們頭上時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒著我們！試問，我們還能允許香港再亂起來嗎？還能允許「港獨」、「黑暴」、「攬炒」再橫行嗎？還能允許「修例風波」那種慘狀再上演嗎？還能允許區議會再被反中亂港分子操弄，成為禍害香港的「柱腳」嗎？不能，絕對不能允許！任何人任何勢力企圖搞亂香港、破壞香港，香港人民不會答應，全國人民不會答應！香港特別行政區政府不會答應，中央人民政府不會答應！所有外國來華的投資者、所有熱愛和平、支持「一國兩制」的國際友人也不會答應！大家要擦亮眼睛、時刻保持警惕、共同來守護香港這個美好家園。



——我們相信，特別行政區政府及其管治團隊一定能夠擔起治理香港的主體責任。香港有很多「金名片」，它們記載著香港的輝煌，但是離開國家安全和社會穩定，不僅香港的繁榮和發展難以持續，已經取得的這些「金名片」也會喪失。現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕「軟對抗」暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港，特別是一些反中亂港活動打著所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，切不可掉以輕心。香港18萬公務員是特別行政區政府的骨幹力量，應當齊心協力、擔當實幹、忠誠履職，以兌現自己的誓言，用實際行動換來香港安定繁榮，得到人民的褒獎。要廣開言路，深入基層聽取意見，解決實際困難和問題，形成政府及時回應市民訴求和市民支持政府施政的良性循環。維護國家安全、守護香港安寧是需要鬥爭的、是需要付出的、是需要犧牲的。香港行政、立法、司法機關都應展現出擔當，多考慮香港整體利益，多考慮香港人民福祉，在特別行政區憲制秩序和行政主導體制下各司其職、依法履職盡責。讓我特別感動的是，特別行政區許多公職人員為了國家的安全、為了香港的安寧、為了香港人民的福祉，面對美西方蠻橫無理的製裁和威脅，無畏無懼、頑強鬥爭，展現出特別行政區管治團隊的鬥爭精神和崇高境界，我給大家點個大大的「贊」！



——我們相信，愛國愛港力量作為守護香港的中堅力量，一定會全心全意支持行政長官和特別行政區政府依法施政，心往一處想、勁往一處使，這是大家的責任，也是大家的榮光。國家有難、香港有危，才能看得出誰是真正的英雄，誰才是真正為國家好、為香港好。愛國愛港力量始終是維護香港繁榮穩定的支柱。哪怕暴力肆虐、歪理橫行，也嚇不倒、壓不垮正義的愛國愛港力量。「修例風波」期間，愛國愛港力量不怕犧牲、挺身而出，紛紛站到鬥爭的最前線，用良知、正氣、行動抵制暴力、守護香港。特別是面對暴徒將五星紅旗扯下扔到海裡的罪惡行徑，愛國愛港力量的行動令人動容：他們立即趕到現場重新升起國旗，為防止反中亂港分子再破壞，他們自發組成「護旗隊」，冒著生命危險與暴徒作鬥爭，以實際行動彰顯守護香港、守護「一國兩制」的勇氣和決心。香港由亂到治走向由治及興的良好局面，別有用心的人是不願意看到的，反中亂港分子千方百計搞破壞、挑撥離間，大家一定要提高警惕，不給敵人任何可乘之機。當前香港進入「愛國者治港」的時代，這正是愛國愛港力量同心同德、大有可為的時代。大家應當好好把握、積極作為，對行政長官和特別行政區政府的施政舉措，應該給予支持，多提建設性的意見和建議，助力特別行政區政府有效破解深層次矛盾和問題，展現愛國愛港力量的新擔當、新作為、新氣象。

——我們相信，香港司法法律界專業素養高、責任心強，一定能擔負起維護國家安全、捍衛香港法治的光榮使命。香港是我國唯一實行普通法的地區，一向以法治著稱，擁有大量優秀法律人才，這是香港的一大特色和優勢。無論實行普通法還是大陸法，維護國家安全都是首要任務，普通法也能夠很好地維護國家安全。中央支持香港保持普通法制度，支持完善特別行政區司法制度和法律體系，包括完成基本法第23條立法。一些國家製定實施了幾十部維護保障自己國家安全的法律，但我們僅出台一部香港國安法，他們就大肆抹黑攻擊，戴著有色眼鏡說三道四、橫加指責，炮製各種所謂報告、決議、法案，揮舞制裁「大棒」干擾香港執法、檢控和司法，卑鄙地對法官、檢控官進行恐嚇、威脅。這是對香港法治的嚴重破壞、惡意干預，是對人類法治精神的嚴重褻瀆、對法治尊嚴的嚴重踐踏，更暴露了這些所謂文明國家的野蠻和無知。事實是怎麼樣的呢？世人有目共睹的是，有了香港國安法，香港恢復了安寧、恢復了秩序、恢復了以往的活力。實踐證明，香港國安法是保香港安全、安定、安寧之法，是香港的「守護神」。司法法律界是香港法治的守護者。香港特別行政區法院依法對「修例風波」中出現的嚴重違法犯罪行為作出了具有阻嚇性的判決，有力捍衛了法治尊嚴，得到香港社會的普遍認同和支持。我們一直相信你們能妥善處理好適用香港國安法過程中產生的一些新問題，全面準確實施香港基本法和香港國安法，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格公正司法，捍衛公平正義，有力維護國家安全和香港的民主、自由、安寧。

——我們相信，香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，來自世界各地的投資者在這裡創造了一個個奇蹟，一個繁榮穩定的香港對大家是最有利的，你們的付出必將得到豐厚回報。香港一直是全球最自由、最開放、最公平的經濟體，在260多個國際協議和30多個政府間國際組織中擁有成員地位，這是其他任何一個城市都不具備的獨特優勢。只要不抱任何偏見，實事求是地講，香港營商環境仍然是全世界No.1。香港自由開放和優良的營商環境，不是哪一個組織、哪一個國家賞賜的，而是舉世公認的。近年來，外部敵對勢力搞亂香港已經到了無所不用其極的地步，港版「顏色革命」被徹底粉碎之後，他們就極力唱衰香港、大肆抹黑香港營商環境和國際聲譽，鼓動在港企業撤離，極力攻擊香港國際金融、航運、貿易中心地位，對香港進行圍堵和聯合施壓，要認清其險惡用心，大家不要上當。香港國安法實施以來，營商環境更加優良，外來投資者對香港的信心進一步增強。有關調查顯示，香港在多個領域的國際排名位列前茅，越來越多的外國投資者看好香港發展前景，認為香港營商環境越來越好，準備在港擴大投資。特別是在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的大背景下，香港開放的大門只會越開越大，前景廣闊、商機無限，歡迎世界各地廣大投資者到香港這塊福地創新創業、成就夢想。

——我們相信，香港是全體居民的共同家園，每位居民都是這個家園的持份者、建設者、受益者，都會為維護香港和諧穩定出一份力、作一份貢獻。維護國家安全、守護香港安寧，是每位居民義不容辭的責任與義務。維護國家安全，沒有“局外人”，每個人都應自覺參與其中。香港是一個高度多元、五顏六色的社會。任何人，不管持何種政治立場、信奉什麼理念，只要遵守香港基本法、香港國安法和特別行政區法律，都可以在香港自由地生活、工作、學習，都可以依法行使自己的權利，都可以安心做自己的事情。維護國家安全與表達利益訴求是不矛盾的。表達利益訴求的渠道和方式有很多種，是各種各樣的，遊行不是表達利益訴求的唯一方式。從過往經驗看，環保、民生等利益訴求很容易被騎劫，人們善良的願望很容易被別有用心的人利用操縱，甚至民生利益訴求被歪曲為政治問題，進而誘發社會對抗。一個對立的社會是沒有前途的。香港是一個大家庭，應該形成包容共濟、求同存異、理性溝通的濃厚氛圍，有事好商量，眾人的事情眾人商量。希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟，跑馬、跳舞、炒股、搵大錢。每位香港居民都應是維護和諧穩定、建設香港的積極力量，大家要共同創造更加美好的生活，共同把香港打造成宜居、宜業、宜學、宜遊、宜養的世界魅力之都。



——我們相信，廣大香港青年必將成為有為的一代、值得驕傲的一代，一定能不負韶華、不負時代，勇敢地擔起對家庭、對香港、對國家的責任。青年是香港的未來，是祖國的未來。你們生長在偉大的時代，成長空間無比廣闊，未來充滿無限可能。你們是早上的太陽，盼望你們能儘早普照大地。不管從事什麼職業，只要腳踏實地、兢兢業業、努力奮鬥，行行都能書寫精彩。我們中國人歷來抱有家國情懷，在家裡愛護家庭、尊老愛幼，為家庭做力所能及的事；在社會盡己所能，為香港、為國家奉獻自己的力量。不管你們遇到了什麼困難、經歷了什麼挫折，香港和祖國永遠是你們溫暖的港灣，都會包容你們、接納你們、呵護你們。幸福都是奮鬥出來的。希望你們找准自己的定位，瞄準自己的目標，走好自己的人生之路，以愛國愛港老一輩為榜樣，追逐夢想、奮力打拼，為自己的未來、為香港的未來、為祖國的未來唱響美妙動聽的青春之歌。



女士們，先生們，朋友們！

中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，香港前進的步伐是任何人、任何勢力都無法阻擋的。這是歷史之大勢。我們堅信，有習近平主席和中央政府的領導、支持，有「一國兩制」方針的堅實保障，有香港特別行政區政府積極作為和社會各界的共同努力，香港由治及興之路必將越走越寬廣，香港一定能夠綻放出更加璀璨奪目的光彩。

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責任編輯：區綽彥