【燈火闌珊】張艾嘉演技爐火純青　麥秋成現身謝票分享演出感受

電影《燈火闌珊》於前日上映，導演在深夜發文剖白心情，道出執導初衷。不少網評都對《燈火闌珊》指被劇本打動，而片中演員張艾嘉及麥秋成，亦因為劇本感人有個性，而參與演出。



其實不少人一想到霓虹燈，就會覺得是懷舊的陳腔濫調，但導演曾憲寧卻否認她執導《燈火闌珊》，並以霓虹燈作主題，是有這樣的意圖，她指出：「最初是想要為電影找一個能代表香港的視覺主題，想到霓虹是因一次坐車看到半熄霓虹而靈光一閃。」

她續指：「但及後在資料搜集的過程中，發覺了解越多，對她越著迷。霓虹招牌原來是如此複雜的藝術，集書法、設計、屈管手藝、電工、打鐵、安裝於一身，更因街道密集及繁體中文筆劃屈曲之難，令香港的霓虹燈工藝技術在世界上首屈一指。當時我真的在內心高呼： 『香港霓虹咁勁無人講？』於是便更肯定要講出它的美麗與哀愁。」

思考如何面對失去



導演特別將喪親與霓虹兩個主題結合，是因為覺得兩者在不同層面上談及失去的心情。導演說：「我的期許是電影裡的描述能為經歷過喪親的觀眾帶來一點同理與療癒，尤其這幾年經歷過疫情，相信不少人都被逼面對突然喪親的情況而未及處理和消化。」

而闗於失去這個命題，導演的思考是：「面對失去，我們是否都太受困於失去的痛苦當中，忘記我們其實有再創造的能力？美香無法避免鑣叔的死亡，但透過重造他的遺願燈牌，她將他的技藝與精神留存下來；我無法阻止霓虹招牌被拆，但我可以拍一部電影，以實拍、CG、歷史片段、重造霓虹實體的方式將它的璀璨在光影世界中再現，讓它永遠留在影像世界與觀眾心中。」

張艾嘉被角色打動接拍

因此在處理手法上，導演刻意將「張姐」張艾嘉飾演的美香刻畫成執著任性帶點神經質，但同時也幽默機靈，而這亦是張姐接拍《燈火闌珊》的最重要因素。

張姐說：「我演過很多喪親的角色，每次都很慘，如果又是演繹一樣的苦澀角色，我就不想了。《燈火闌珊》裡的美香，沒有這種哭哭啼啼，是不一樣的喪親經歷，打動了我，所以才接拍。」不少影評、網民看過後亦對《燈火闌珊》大大加分：

張艾嘉的演技儼然已爐火純青，美香這個小女人角色有著些許純真和任性，但並不帶刺，那更像來自丈夫多年的呵護與疼愛，正因如此，她過去甚少參與丈夫的事業，如今要親手為霓虹燈生意收尾，更是難上加難。（摘自「一頁華爾滋」專頁）

看過電影《燈火闌珊》，除了慨嘆人與事的變遷，也感動於角色情感的刻劃和流動。（Jenny Suen）

電影中將夫妻、親子與忘年之交的情誼與摩擦，都描繪得十分深刻。完全沒有預料到，在電影進入後半段時，全場竟是此起彼落的啜泣聲。（摘自「粗劣的厭世香菜」專頁）

縱使美香受那份莫名的執著所驅使去製作霓虹燈，但整個過程卻沒有令觀眾感到一絲煩厭，反而全靠張姐張艾嘉不慍不火的演技，才能令這個看似平淡的故事能夠觸動人心，令觀眾動容。（摘自「肥仔電影台」專頁）

▲ 麥秋成現身謝票場。

麥秋成現身謝票

除坊間好評外，電影也同樣觸動片中演員。在片中飾演蔡思韵未婚夫Roy的麥秋成，昨晚現身謝票場，分享道：「睇完劇本之後，係好Touching，所以好感動，可以拍到呢套電影。任達華嘅一句對白：『招牌保唔住，個家大家一定要保住。」嗰個位我都真係忍唔住，會睇到喊。」



團隊為讓大眾更深入了解霓虹燈的製作過程，特別舉辦霓虹燈體驗工作坊，並由年輕霓虹燈藝術家、九龍霓虹創辦人Jive主持，觀眾只要憑首周（4月13至19日）電影票尾即可參加抽選活動，詳情可瀏覽《燈火闌珊》Facebook及Instagram專頁。

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