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【跳車事件】青葵公路情侶的士內爭執　男乘客氣忿跳車頭破血流送院　

社會 14:15 2023/04/15

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

行車記錄儀片段。（車CAM特警截圖）

今日（15日）清晨5時許，青葵公路發生的士男乘客跳車事件。事源該名男乘客與車上女友發生爭執，氣忿難平，於是打開車門，跳出車外。

案件中，一對年輕情侶乘搭的士由尖沙咀赴荃灣，期間兩人因感情問題發生爭執，當的士駛至青葵公路近貨櫃碼頭時，姓黎（21歲）男乘客突然打開車門企圖跳車，被姓余（24歲）女友制止，姓馮（59歲）的士司機見狀減速，並嘗試由中線駛往左邊慢線的路邊停車，期間該男乘客情緒激動，再次打開車門，跳出車外，並滾到路面，的士司機隨即報警求助。

案發時，男乘客頭部着地，受傷淌血，身體亦多處擦傷，被送往瑪嘉烈醫院救治，送院時清醒，警方正調查事件。

其後，有網民上載行車記錄儀片段，當中可以見到跳車的男乘客俯伏路上，其女友蹲在他身旁查看傷勢，並在旁安慰，而的士司機則在旁示意途經車輛回避。

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記者：梁凱婷

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交通事故 公立醫院 的士 司機 瑪嘉烈醫院 荃灣 尖沙咀

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