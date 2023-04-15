【國安教育】官校特選今日聯推「家國面面觀展覽」　施俊輝：冀讓參加者體會國安教育意義及重要性

▲ 今日（15日）多所官立中學共同舉辦「心繫家國—家國面面觀展覽」活動。（施俊輝fb圖片）

今日（15日）為「全民國家安全教育日」，多所官立中學共同舉辦「心繫家國—家國面面觀展覽」活動，教育局副局長施俊輝今早到訪將軍澳官立中學，出席活動啟動禮，並表示活動日期經「特別選取」，冀讓參加者體會國家安全教育的意義及重要性。

▲ 今日（15日）多所官立中學共同舉辦「心繫家國—家國面面觀展覽」活動。（施俊輝fb圖片）

​為了加強推動國民教育，施俊輝於社交平台上表示，教育局帶領官立學校推出一系列以「心繫家國」為主題的聯校國民教育活動，以深化學生對中國歷史及文化的認識，培養他們的國家觀念、國民身分認同及民族情懷。

「家國面面觀展覽」正是「心繫家國」系列中，其中一個重點項目。施俊輝指，期望透過展覽與導賞，提升同學對資源、生態、國土、政治、文化和太空等安全領域的認識，並展示祖國在茶道、華服、古建築及古代治學精神等多方面的發展及成就，培養同學的民族自豪感。

施俊輝更形容，4月15日有「多重意義」，故特別選取在今日舉辦是次活動，期望讓參加者進一步體會國家安全教育的意義及重要性，營造推動國家安全教育的氛圍，並對總體國家安全觀有更深刻的認識。

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責任編輯：梁凱婷