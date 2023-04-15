  • 30°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 15:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國安教育】官校特選今日聯推「家國面面觀展覽」　施俊輝：冀讓參加者體會國安教育意義及重要性

社會 14:44 2023/04/15

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

今日（15日）多所官立中學共同舉辦「心繫家國&mdash;家國面面觀展覽」活動。（施俊輝fb圖片）

今日（15日）為「全民國家安全教育日」，多所官立中學共同舉辦「心繫家國—家國面面觀展覽」活動，教育局副局長施俊輝今早到訪將軍澳官立中學，出席活動啟動禮，並表示活動日期經「特別選取」，冀讓參加者體會國家安全教育的意義及重要性。

今日（15日）多所官立中學共同舉辦「心繫家國&mdash;家國面面觀展覽」活動。（施俊輝fb圖片）

​為了加強推動國民教育，施俊輝於社交平台上表示，教育局帶領官立學校推出一系列以「心繫家國」為主題的聯校國民教育活動，以深化學生對中國歷史及文化的認識，培養他們的國家觀念、國民身分認同及民族情懷。

「家國面面觀展覽」正是「心繫家國」系列中，其中一個重點項目。施俊輝指，期望透過展覽與導賞，提升同學對資源、生態、國土、政治、文化和太空等安全領域的認識，並展示祖國在茶道、華服、古建築及古代治學精神等多方面的發展及成就，培養同學的民族自豪感。

施俊輝更形容，4月15日有「多重意義」，故特別選取在今日舉辦是次活動，期望讓參加者進一步體會國家安全教育的意義及重要性，營造推動國家安全教育的氛圍，並對總體國家安全觀有更深刻的認識。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【航空貨運】民航處推多項措施支援業界營運　高端物流中心年內竣工增170萬公噸貨運量
今日 12:37
【航空貨運】民航處推多項措施支援業界營運　高端物流中心年內竣工增170萬公噸貨運量
【流感高峰期】專家籲家長盡快帶小童接種流感疫苗　又指應善用到校打針服務提高接種率
今日 13:10
【流感高峰期】專家籲家長盡快帶小童接種流感疫苗　又指應善用到校打針服務提高接種率
【跳車事件】青葵公路情侶的士內爭執　男乘客氣忿跳車頭破血流送院　
今日 14:15
【跳車事件】青葵公路情侶的士內爭執　男乘客氣忿跳車頭破血流送院　

你可能感興趣

【航空貨運】民航處推多項措施支援業界營運　高端物流中心年內竣工增170萬公噸貨運量
今日 12:37
【航空貨運】民航處推多項措施支援業界營運　高端物流中心年內竣工增170萬公噸貨運量
【流感高峰期】專家籲家長盡快帶小童接種流感疫苗　又指應善用到校打針服務提高接種率
今日 13:10
【流感高峰期】專家籲家長盡快帶小童接種流感疫苗　又指應善用到校打針服務提高接種率
【跳車事件】青葵公路情侶的士內爭執　男乘客氣忿跳車頭破血流送院　
今日 14:15
【跳車事件】青葵公路情侶的士內爭執　男乘客氣忿跳車頭破血流送院　
中小學教育 歷史科 國安教育 國民教育 將軍澳官立中學 政治 國民教育 展覽 學校 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡
14:36 2023/04/14
【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡
【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險
17:03 2023/04/14
【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險
【移居加國】一家三口移居加拿大月花26萬　陪讀媽呻4大委屈1個月即回流
13:12 2023/04/14
【移居加國】一家三口移居加拿大月花26萬　陪讀媽呻4大委屈1個月即回流