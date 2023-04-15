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【靚女KOL】寒流女Annabelle是飛鏢高手　譚泳銚：靜態運動講求集中力【多圖】

娛樂 16:58 2023/04/15

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

2021年初，因為寒流襲港報章街訪被影到的譚泳銚（Annabelle），因為十分豐滿上圍而成焦點，並被網民戲稱「寒流女」。無心插柳下「寒流女」Annabelle吸引一批粉絲，而她也由此開了一個公開IG帳戶成KOL，她的IG粉絲現時人數9.1萬。

相對一些年青靚女KOL，Annabelle在IG上載照片不算太多暴露照片，可是因為身材太過出眾，就算密實打扮也難掩天賦本錢，所以身材始終不免成焦點。不過其實她除身材出眾外，本身還是飛鏢運動員，早前還去比賽。

【口罩小姐】翠兒狂迷自言自語似足《幻愛》　Twiggy被當情人飽受困擾【多圖】

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掟飛鏢講求集中力

在去年，她參加HOY TV（當時稱「香港開電視」）的《Summer Girls 2022》時，曾接受TOPick訪問稱，本身很愛玩掟飛鏢：「這項運動很講求注意力和集中力，雖然它是一種很靜態的運動，但其實它需要的心理因素很多。」

此外，她於小學時期還是田徑隊成員，屬運動型女生。同時運動外，她還製作皮革用品，比如人手製皮具鎖匙扣、卡片盒等，甚多才多藝。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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