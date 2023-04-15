【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL突發長文轟網民　聲言受盡委屈：希望一哥出來說話

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭殺害肢解碎屍，前夫一家四口、Abby前家翁情婦及遊艇職員分別被控謀殺及妨礙司法公正等罪，之後前夫鄺港智的女友人、KOL潘巧賢涉嫌介紹遊艇公司職員予鄺港智，被控一項協助罪犯罪在內地被捕，成為此案第7名被捕人。

潘巧賢被捕後獲准保釋，作為KOL的她，其IG被網民瘋狂洗版，而她一直沉默。不過在今日（4月15日）潘巧賢突然在個人IG以story方式發文，首先寫道：

這是給所有誣蔑我的人，也是給我寫故事的人…謝謝你們…現在看新聞，原來是娛樂新聞…我以後也不會相信…也不會看…至於法律責任請你們說話前也想清楚。 本人潘巧賢完全不認識姓鄺這一家，男方和女方也不認識…可能這樣說也犯法，但你們不應該這樣子……令我們委屈的人不能說話，你知道我們的感覺嗎？

▲ 潘巧賢早前上庭（經濟日報圖片）

然後她表示深感委屈，盼有關方面能還其清白：

至於很希望他們會幫本人澄清，我配合了所有人民責任…所有電話內容…事實也清楚交帶（代）… 因為我相信你會還我清白，換來的是這樣…就算是案件沒有完結……也不應該這樣…我也是人…有感覺……被全世界誤會覺得你們會還清白…到頭來，我只不過是一個小小市民，為甚麼要幫我解釋？嚴重受到心理生理影響。全世界也問候我。 我也很合作…但我變了第唔知幾多嫌疑犯？好亂……感覺原來我就像一只（隻）棋咁！那他們就可以亂說話？不用你們幫我澄清…至少你們也應該說清楚現在嘅狀況，不應該把無辜的人牽入…希望一哥出來說話。

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同時她為捲入碎屍案後受到牽連的親朋道歉：

我以後的人生怎麼過？我們也有家人…朋友…小朋友…人的一生，不應該你們這樣容易摧毀，我就算是一個小生命…但也抵抗不到所有，最後要同所有人講聲對唔住…真係忍唔住發聲明，因為人是平等…不可以這樣…傷害我。 我對這件事情不但沒有幫助，但是給全世界的人責罵…希望香港可以還我清白…要我繼續等待…忍耐…那我為甚麼要給別人責罵？網上的流言蜚語？誰頂得住？你可以嗎？

▲ （取自IG）

此外，她請求幫忙查出所有假Account，聲稱有任何問題便直接問她。

而且最後她更寫道：「我人生最討厭就係阻住我食嘢同埋屈我…」、「講嘢係唔需要負責任，多謝你同我傾心事…大家冇嘢做，睇吓戲都好，都係想咁姐（啫）」。

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