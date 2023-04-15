【國安教育日】譚惠珠不認為夏寶龍是指不應經常有遊行示威 譚耀宗料區議會會保留
港澳辦主任夏寶龍今日表示，遊行不是表達利益訴求的唯一方式，不能允許區議會再被「反中亂港」分子操弄。。基本法委員會副主任譚惠珠不認為，夏寶龍講話是指不應該經常有遊行示威。譚惠珠指，遊行示威權利受到《基本法》保障，但在必要時為了安全和秩序，會有合理和必要的限制。全國港澳研究會副會長譚耀宗指，地區組織按照基本法有其功能，應該會保留，不過可以改變組織形式。
譚惠珠今日表示，遊行示威或集會結社、言論自由，受到《基本法》保障，但在必要時為了安全和秩序，會有合理必要的限制，警方會同遊行人士安排，在安全表達意見時，不會引起社會秩序問題。
被問及夏寶龍講話是否指不應該經常有遊行示威，譚惠珠表示，不認為是這個意思。
譚惠珠認為，夏寶龍早上的致辭，最重要信息是希望香港在維護國家安全方面，要有自覺性，不但要警惕，亦要在行動和日常生活上遵守法律。
至於《基本法》第23條，譚惠珠表示，不知道立法時間表，但原則上越快越好，當保安局認為時機成熟就會處理。
譚耀宗：地區組織按照基本法有其功能 相信會保留
譚耀宗指，地區組織按照基本法有其功能，「我相信亦都應該會保留，不過可以改變組織形式。」關於區議會的產生辦法，他稱不清楚政府最後如何決定產生的比例，但估計會有直選，過去曾有委任，現在亦可以恢復一些，強調因為不論是委任或選舉產生，都有其特定功能。」
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責任編輯：區綽彥