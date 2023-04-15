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【無理取鬧】與丈夫結束4年婚姻要求攝影師退錢　失婚女︰婚照已經無意義

親子 16:10 2023/04/15

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有女子與丈夫離婚，竟然要求當年的婚禮攝影師退錢。

若然夫妻未能廝守到白頭，看到當年的婚照是否只有眼冤。南非一名攝影師日前在社交媒體分享奇遇，4年前的一位女客人突然聯絡他，表示自己與丈夫離婚，要求他退回當年拍攝婚禮的費用，明言那些婚照對她來說已沒意義，令攝影師感到詫異。

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事隔4年要求退錢

綜合外媒報道，南非攝影師Romeo本周三（12日）於Twitter發帖文，上載了與一名女子的WhatsApp對話截圖。女方指Romeo在4年前為她拍攝婚照，可是她與丈夫離婚了，她不再需要那些婚照，並提出︰

我們現在離婚了，你收取的拍攝費用，我想全數退款。

攝影師最初還以為對方在開玩笑，怎料她寫道「我非常認真」。他表明攝影服務一旦已完成拍攝，是無法退款的。對方依然橫蠻無理地重申，她不再需要那些照片，而且一定要退款，又指出「如果不能退款，你應該在合約上註明」。

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女客︰準備收律師信

Romeo再次拒絕她的要求後，女子即時放狠話「準備收我的律師信」。其後女方聯繫他，要求至少退回70%款項，讓她可以重新振作，走出失婚傷痛，並提出與攝影師會面。不過，Romeo回覆不與她見面，只請她讓律師來跟他聯絡。

他在網上指出，「好像突然明白為何她會離婚」，諷刺女方難搞。網民亦一面倒批評女子的無理取鬧，有人嘲諷稱當年出席婚禮的賓客，是否可以要求退回人情。

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責任編輯︰王明芳

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