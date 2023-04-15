【親密危機】37歲男挑戰「最危險體位」　激戰到一半陰莖爆血斷裂

▲ 37歲男挑戰「最危險體位」，激戰到一半陰莖爆血斷裂。

行房時要注意安全！印尼一名37歲男子，用「最危險體位」與伴侶性交，未料中途突傳出斷裂聲，男子陰莖竟當場斷裂爆血，劇痛且無法排尿，當他趕到醫院時陰莖已經腫脹發紫，像畸形的「矮瓜」，所幸緊急進行手術後成功修復斷裂部分。

綜合外媒報道，該案例於《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）期刊上刊登。案例指出，該名37歲印尼男子與伴侶為增添情趣，嘗試了「反女牛仔式」（reverse cowgirl）進行性交，結果中途突傳出斷裂聲，男子陰莖立刻軟掉傳來劇痛，龜頭前端開始出血，且無法排尿，隨即趕到醫院急症室就醫。

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男子到達醫院時，整根陰莖已相當腫脹，呈深紫色，被醫學上稱為「畸形矮瓜（eggplant deformity）」。因男子的睪丸白膜和海綿體嚴重撕裂，使得陰莖形同「骨折」，且周圍嚴重血腫，血液亦滲漏到周圍組織，於是出現陰莖流血的狀況。

所幸醫生進行緊急手術後，已順利修復男子陰莖斷裂的部分，並縫合了尿道，再將傷口完全包紥起來。目前男子復原情況良好，能夠正常排尿，陰莖因此「撿回一命」。

英國醫生Karan Rangarjan曾在社交平台指出，「反女牛仔式」（reverse cowgirl）是女性背對跨坐在男性身上，被喻為「最危險體位」，50%以上陰莖「骨折」案例都是由該體位造成。她解釋，因為行房過程中，若插入動作不穩定或雙方不同步，男性陰莖可能會滑出，然後直接被女性坐斷。

蘭加楊表示，陰莖裏雖沒有骨頭，但仍可能「折斷」。而所謂的「陰莖骨折」，意指讓陰莖勃起變大的結締組織「白膜」撕裂，陰莖海綿體中血液從撕裂處流出，若不進行縫合手術，可能會造成勃起功能障礙及陰莖永久彎曲。

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責任編輯：羅嘉欣