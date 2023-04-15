【柏金遜症】女子網購成癮買到失控手震脾氣變差　求醫竟揭患柏金遜症

▲ 女子網購成癮，買到失控手震、脾氣變差，求醫竟揭患柏金遜症。

近年來網路購物非常流行，但若經常衝動購買，可能是身體健康的一個警訊。内地一名辜姓女子從去年開始出現瘋狂網上購物的行為，並伴有肢體動作緩慢、震顫等症狀，經醫生檢查後確診罹患柏金遜症。

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綜合内地媒體報道，辜女士從2022年起就有瘋狂網購的情況，不停下單各種家居用品和衣服，同時伴有肢體動作緩慢、震顫等症狀。她表示，自己動不動就發脾氣，心情低落時就會一直網上購物，看到喜歡的商品就馬上購買，導致家中堆滿各種物品，並直言「有時好像控制不住自己一樣。」

隨後她的家人覺得不對勁，遂帶她前往醫院就醫。經醫生診斷後確定罹患柏金遜症。醫生表示，辜女士瘋狂購物的行為是一組「過度傷害性的衝動行為」，為柏金遜症的一個非運動症狀表現。經過一年多的綜合治療後，目前辜女士的病情已得到好轉。

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根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜病是一種在長者所患的神經系統疾病中較為常見的一種，平均病發年齡在60至70歲之間。

柏金遜病可分為原發性和誘發性兩類。大部分患有柏金遜病的長者都是原發性的，目前知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少。而誘發性的柏金遜病則是由於藥物（如長期服用一些止暈藥）、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

柏金遜病4大症狀：

震顫，初發時通常出現在一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身的肌肉。

動作緩慢，尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

關節活動顯得如齒輪般僵硬。

其他病徵包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

治療方法

1.藥物：能幫助控制病徵，改善患者的活動能力和減輕震顫的情況，以減低對日常生活的影響。藥物通常需要長期服用，切勿自行中止服用，否則可能會令病情反覆。

2.物理治療：由治療師為患者評估活動功能和設計個人化復康運動計劃，提供肌肉關節、姿勢及步姿的鍛煉；指導正確位置轉移及助行器具使用技巧，增加患者活動能力，減低跌倒的機會。

3.職業治療：分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的障礙，使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙，提高患者的自我照顧能力。

4.心理輔導：患者容易有抑鬱的情況，所以家人的支持和安慰很重要。此外，照顧者亦可能因過度的壓力而感到沮喪。如有需要，應向專業人士尋求輔導。

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責任編輯：羅嘉欣