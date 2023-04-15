【金像獎2023】張繼聰罕談謝安琪Eason緋聞　Kay將陪同出席金像獎頒獎禮

▲ 張繼聰罕談太太謝安琪跟陳奕迅的緋聞。

張繼聰因曾當童星，故入行已38載，近年更於影壇闖出成績，今年張繼聰首度角逐香港電影金像獎「最佳男主角」和「最佳男配角」。

阿聰早前作客港台節目《舊日的足跡》，回望不算順遂星途之餘，2009年太太謝安琪更跟陳奕迅爆出疑似婚外情，他席間罕淡太太此緋聞，更不忘自嘲：「我的人生好奇妙，連情敵都給我安排是歌神。」

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▲ 張繼聰早前接受車淑梅《舊日的足跡》訪問。

被嘲「謝繼聰」

張繼聰於2006年跟謝安琪結婚，婚後阿聰飽受外間批評，將他跟太太的收入作比較，說阿聰「食軟飯」，更慘被冠以「廢柴老公」之名，近年外界的口風卻轉為「識嫁要嫁張繼聰」。

節目裡，張繼聰憶述昔日面對的冷嘲熱諷：「20多歲時，雜誌寫我要靠老婆養，其實當時做監製作歌月入數萬元，較好多人好。30歲後想通了，自己到底是人家口中的我，還是由自己去斷定我是誰？如果當年想不通，會好痛苦，應該去不到70歲，因為好快會有情緒病，會好大件事。」

阿聰明白到境隨心轉這道理，其後他想通了，不再介意人家怎樣看：「當年太太跑得快，我當然替她開心，但自己覺得好『擇使』，唯有用自己的方法去奮鬥。」

他豁達地稱：「幸好外邊的瘋言瘋語不會牽涉到我們的生活裡，人家有自由怎樣看我，我也有自由是否認同。當年我們都患上抑鬱症，但我想每件事發生都有其原因和價值。」」

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罕談謝安琪婚外情緋聞

09年太太與陳奕迅傳出緋聞，曾一度傳出有親密照，問到當時如何面對，阿聰先笑說：「我聽到後只感覺到我的人生好奇妙，連情敵都給我安排是歌神，我還可以要求什麼?人生真的無欲無求啦!」

阿聰坦言Eason是其偶像，他入行時，對方處於事業頂峰，他笑言：「我都只在仰望他。」

▲ 張繼聰跟謝安琪愈見恩愛。 （取自instagram）

想引Eason「入坑」

阿聰私底下和 Eason 有談論過這件事，Eason更著他們要放開一些，還提議阿聰寫 一首關於婚外情的歌，由Eason 和阿Kay合唱，他說：「他說玩盡些。我贊成，亦已經寫好了，但後來整件事去到一個具傷 害性的階段，再不適合玩下去，便不了了之......」

其實阿聰夫婦跟Eason 是好朋友，阿聰大讚對方是好前輩，間中亦會聯絡。 他說：「他有學駕電單車，我經常荼毒他，慫恿他駕古典電單車，因為我正在推廣電單車文化。」

▲ 張繼聰是電單車發燒友！ （取自instagram）

在訪問中阿聰也不忘盛讚阿Kay是個好太太，這幾年，阿Kay開唱片公司，又經營時裝 和護膚品牌，經常要和員工開會，又要照顧家庭，亦要演出，而阿聰就只是演戲。

阿聰說：「太太是天后， 但回到家裡就是我的老婆、小朋友的媽咪。在家中我們不會說『天后出場』，當車子駛到停車場就將身份 卸下，回到家中就會知道人生最珍貴的是甚麼。」阿聰績說他很感恩，40 多歲已感無憾了。

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角逐影帝處之泰然

另外訪問中，阿聰分享獲兩項電影金像獎提名的感受，年初以《窄路微塵》勇奪「香港電影評論學會」影帝寶座，更首度獲提名今屆香 港電影金像獎「最佳男主角」和「最佳男配角」。

他感覺自己極幸運，但對獲獎沒甚信心，只有一顆平常心。他說：「坦白說，這種輸贏的過程，我以前在樂壇和電視台都已經歷過無數次，最緊張的其實只是宣佈結果 的那一刻。」

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太太陪行紅地毯

太太Kay亦經準備陪他出席頒獎禮，家中的小朋友卻不大知道，阿聰說：「我一直跟他們說，演員是一份專門的工作，需要全情投入，請他們不要 有過份的優越感和自卑感。二人最關心的都是我帶他們出去玩。」

對於黃子華未能因《飯戲攻心》入圍「最佳男主角」提名，張繼聰可有替他感到可惜？他表示:「大家到了這階段，遇到好劇本、好角色已經賺了，他一定是這樣想的。跟子華哥合作後，我賺到的是友誼。」

阿聰繼續形容子華稱：「他是個好演員，他的棟篤笑（表演）已去到神級，而他對劇本的理解和演繹十分準繩。此片是用6個人的默契一起去完成的，厲害的票房 已證明大家是一個團隊。」

▲ 《飯戲攻心》

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