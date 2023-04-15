【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃　鼓勵大眾加入義工行列

▲ 馬會主席利子厚（後排中）與「賽馬會眾心行善」計劃義工及馬會義工隊成員合照。 （馬會圖片）

睽違3年的「香港賽馬會社群日」今日（15日）於沙田馬場舉行，今年以「賽馬惠慈善—全城參與義工服務」為主題。香港賽馬會同時公布推出「賽馬會眾心行善」計劃，鼓勵大眾加入義工行列。

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為期5年的「賽馬會眾心行善」計劃涉及3億港元，期望全方位推動全城參與義工服務，為社會大眾度身設計義工服務項目，當中包括學生、50歲以上人士及退休人士等社群，共創全城行善文化。

計劃涵蓋3大範疇，詳情如下：

「義工推廣校園夥伴計劃」 ：培育中小學生成爲義工及社會服務領袖

「 50+社群及退休人士義工推廣計劃」 ： 鼓勵參加者開展幫助別人、關懷社區的「義工」人生

「眾心行善平台」：讓義工一站式搜尋不同義工服務，亦可整合參與及記錄各個活動

馬會主席利子厚形容，「計劃對義工及受助者而言均屬雙贏」，期望能將年輕一代、長者，以至各行各業的人員連繫起來，為建設更美好的社會，出一分力。

勞工及褔利局局長孫玉菡期望，計劃能夠推動更多市民成為義工，為更多有需要的人士帶來關懷及希望。

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責任編輯：梁凱婷