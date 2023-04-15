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【京官考察】夏寶龍下午到香園圍口岸　甯漢豪引述：北都、交椅洲人工島關係市民福祉

政治 17:42 2023/04/15

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夏寶龍今日下午在特首李家超及運輸及物流局局長林世雄陪同下，到中環展城館視察。

港澳辦主任夏寶龍繼續第三日訪港行程，他今日下午先後到展城館和香園圍口岸視察。陪同夏寶龍視察的發展局局長甯漢豪表示，夏寶龍備悉，北部都會區與交椅洲人工島，兩個發展項目的策略意義和定位，表示兩個項目關係到市民福祉。

夏寶龍今日下午在特首李家超及運輸及物流局局長林世雄陪同下，到中環展城館視察。其後夏寶龍到香園圍口岸視察。

陪同夏寶龍視察的發展局局長甯漢豪表示，夏寶龍備悉，北部都會區與交椅洲人工島，兩個發展項目的策略意義和定位，表示兩個項目關係到市民福祉，下一代發展，以致香港未來。她續指，夏寶龍肯定鼓勵特區政府着眼長遠，積極謀劃發展努力，希望社會各界團結一致，支持政府做好相關方面工作努力。

甯漢豪指，下午在展城館向夏寶龍和考察團隊介紹北部都會區和交椅洲人工島兩個重要項目的工作，又借用蓮塘香園圍口岸，希望考察團都看到北部都會區，其中一個發展範圍。她指，主要介紹了兩個，重要做地項目，對於香港未來發展重要性，其策略位置如何能和大灣區發展整體發展，產生協同效應，應對香港土地短缺問題。

其後，夏寶龍前往烏蛟騰抗日英烈紀念碑。

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責任編輯：區綽彥

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